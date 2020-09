Super gesund: Dieser Tee ist ein echter Geheimtipp

Du hast Lust auf Tee und gehst deshalb in den Supermarkt deiner Wahl. Doch dann stehst du vor dem Regal und weißt gar nicht, welchen du nehmen sollst. Denn oft gibt es unglaublich viele verschiedene Sorten. Wir haben aber einen echten Geheimtipp für dich.

Du stehst du vor dem Regal im Supermarkt, aber weißt gar nicht so richtig, welchen du kaufen sollst?! Kein Problem. Wenn du diesen Artikel gelesen hast, wirst du nur noch zu einer Sorte Tee greifen. Die hat nämlich gleich sechs gute Eigenschaften, die deinem Körper echt gut tun und du so viel gesünder lebst.

Dieser Tee kann Wunder bewirken

Es gibt Tausende Teesorten, doch eine zählt zu den gesündesten: Grüner Tee. Und wir verraten dir natürlich auch, warum. Er hat nämlich gleich eine ganze Reihe an Vorteilen für dich und deine Gesundheit. Kein Wunder, dass er weltweit so geschätzt wird. So gesund ist grüner Tee:

Senkt das Risiko an Diabetes Typ 2 zu erkranken. Grüner Tee verbessert nämlich die Insulinsensitivität und senkt den Blutzuckerspiegel.

Er könnte dabei helfen, länger zu leben. Laut einer japanischen Studie untersuchten 40.000 Erwachsende. Teetrinker hatten dabei eine Wahrscheinlichkeit von 23 Prozent, älter zu werden.

Durch Antioxidantien schützt es vor Krebs. Beispielsweise sinkt das Risiko, an Brustkrebs, Prostatakrebs oder Darmkrebs zu erkranken.

Senkt Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das kommt vor allem durch die vielen gesunden Inhaltsstoffe. Sie halten den Cholesterinspiegel im Gleichgewicht und auf einem gesunden Level.

Kurbelt unseren Kreislauf an. So sind wir fitter und können leichter Fett verbrennen. Zudem haben wir tagsüber mehr Energie.

Natürliche Inhaltsstoffe versorgen unseren Körpern mit gesunden Dingen. Beispielsweise mit vielen verschiedenen Pflanzenstoffen.

Alternativen zu grünen Tee

Falls diese Teesorte geschmacklich nicht so sehr bei dir punkten kann, gibt es aber auch noch andere, die ähnlich gesund und wohltuend für deinen Körper sind. Wenn du also auf der Suche nach einer Alternative bist, solltest du mal im Supermarkt deiner Wahl nach den Teesorten Matcha, Oolong, Weißer Tee, Bancha-Tee oder Pu-Erh-Tee schauen. Auch sie haben eine sehr gute Wirkung auf unseren Körper und unsere Gesundheit. Schon gelesesen? Zu dieser Zeit solltest du deinen Kaffee trinken!