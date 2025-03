Südkoreanischer Sänger Wheesung (†43) wurde tot aufgefunden

Die Musikszene in Südkorea muss einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Sänger Wheesung wurde tot aufgefunden. Der Musiker wurde nur 43 Jahre alt.

In der südkoreanischen Musikszene hatte sich Wheesung, welcher mit bürgerlichen Namen Choi Wheesung hieß, in den vergangenen Jahren einen Namen gemacht. Doch nun ist der Sänger im Alter von nur 43 Jahren verstorben, wie mehrere Medien in Südkorea berichten.

Demnach wurde Wheesung leblos in seiner Wohnung in Gwangjin-gu (Seoul) aufgefunden. Laut dem Portal Allkpop alarmierten Angehörige sofort den Rettungsdienst – jedoch kam jede Hilfe zu spät. Beim Eintreffen der Sanitäter war der Musiker bereits bewusstlos. Zu den genauen Todesumständen gibt es bisher keine Details.

Die Behörden haben laut dem Portal jedoch vermutet, dass Wheesung bereits längere Zeit tot war. Hinweise auf Fremdeinwirkung gebe es jedoch nicht. Und auch sonst deutet nichts auf ein Verbrechen hin – deshalb schließen die Ermittler eine Überdosis oder sogar einen Suizid nicht aus. Ein Abschiedsbrief wurde bisher nicht gefunden. Erst wenige Tage vor seinem Tod warb Wheesung in den sozialen Netzwerken noch für ein Konzert, welches am 15. März 2025 stattfinden sollte.

Wheesung hatte sich in der K-Pop-Szene einen Namen gemacht

Mit dem Album „Like a Movie“ begann Wheesung im Jahr 2002 seine Karriere und baute sich in der K-Pop-Szene eine riesige Fangemeinde auf. Er war nicht nur Solokünstler, sondern auch ein gefragter Songwriter – unter anderem schrieb er Hits für Größen wie Younha, Lee Hyori und TWICE.

Der Sänger musste jedoch auch einige Schicksalsschläge verkraften – so ist im Jahr 2017 sein Manager verstorben. Wegen des illegalen Gebrauchs eines Betäubungsmittels wurde er im Jahr 2021 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Im Jahr 2020 wurde er zweimal bewusstlos aufgrund einer Überdosis aufgefunden.

HINWEIS DER REDAKTION | Du leidest selber an Depressionen oder hast Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern.