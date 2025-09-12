Sturz aus einer Wohnung: Netflix-Star Alan Menglong (†37) ist tot

Alan „Yu“ Menglong war vor allem durch die Netflix-Serie „Eternal Love“ bekannt. Der Schauspieler ist aus einer Wohnung gestürzt und gestorben. Er wurde nur 37 Jahre alt.

Große Trauer in der Serienwelt: Im Alter von nur 37 Jahren ist Alan „Yu“ Menglong verstorben. Der Netflix-Star ist aus einer Wohnung gestürzt – für den Schauspieler kam jede Hilfe zu spät. Seine Leiche wurde morgens im Erdgeschoss von einem Passanten entdeckt, der mit seinem Hund spazieren ging und die Polizei alarmierte.

Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus

„Mit unerträglicher Trauer geben wir bekannt, dass unser geliebter Menglong am 11. September zu Tode gestürzt ist“, heißt es in einem Statement auf der chinesischen Plattform Weibo. Die Polizei schließt ein Fremdverschulden aus. Nähere Details zu den genauen Todesumständen sind bisher nicht bekannt.

Seine Karriere begann vor mehr als zehn Jahren, als er 2010 zum ersten Mal in der Talentshow „Super Boy“ auftrat. Neben der Netflix-Serie „Eternal Love“ erlangte er auch durch Produktionen wie „The Legend of the White Snake“, „Love Game in Eastern Family“ und „Go Princess Go“ große Bekanntheit. Auch in der Castingshow „My Show! My Style“ versuchte er sein Glück. Denn neben der Schauspielerei war er auch Musiker. Mit „Just Nice“ veröffentlichte Alan „Yu“ Menglong im Jahr 2014 seinen ersten Song. Ein Jahr später folgte das Debütalbum „Toy“.

Zahlreiche Fans bekundeten in den sozialen Netzwerken ihr Beileid. „Ruhe in Frieden. Das ist tragisch und plötzlich. Er wird uns fehlen“, schreibt ein Fan auf der Plattform Reddit. „Ich werde ihn immer in seiner Rolle als Bai Qians Bruder in Erinnerung behalten“, heißt es in einem anderen Kommentar.