Sturm-Doppeltief: So heftig wird der Orkan in Deutschland!

Das Wetter wird turbulent in Deutschland! Nachdem es in den vergangenen Tagen ruhig war, droht ein heftiger Orkan in dieser Woche. Selbst Sturmböen im Flachland sind möglich und auch Gewitter sind nicht ausgeschlossen.

Der Mittwoch ist noch relativ ruhig – anders sieht es ab Donnerstag aus. Denn dann zieht Sturmtief Klaus über Deutschland hinweg – besonders heftig soll es im Westen und Norden der Republik werden. Selbst im Flachland sind dann Böen von bis zu 110 Stundenkilometern möglich. Und am Wochenende droht gleich der nächste Sturm in Deutschland!

Sturmtief Klaus fegt über Deutschland

“Die Sturmserie ist eröffnet. In der Nacht zieht im Westen Sturm Klaus auf. Es gibt Böen bis 100 km/h. Bei Schauern und Gewittern können kurzzeitig auch stärkere Höhenwinde bis nach unten durchschlagen. Dann sind auch mal orkanartige Böen bis 110 km/h möglich, vielleicht auch noch etwas mehr. Der Schwerpunkt wird Niedersachen, Hamburg, Bremen und Nordrhein-Westfalen sein. Auch Rheinland-Pfalz, Hessen und das Saarland bekommen viel Wind ab. Im Rest des Landes kommt Sturm Klaus nicht so richtig zum Zug, aber auch dort kann es sehr windig sein”, sagt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetterdienst Q.met gegenüber dem Wetterportal wetter.net.

“Nach einer kurzen Pause am Freitag, zieht am Samstag im Westen und in der Mitte das nächste Sturmtief auf. Dann sind wieder Böen bis 100 km/h möglich. Daher bitte entsprechende Vorsichtsmaßnahmen treffen. Wer schon Balkon- oder Gartenmöbel draußen hat, sollte diese sichern. Spaziergänge in Parks oder in Wäldern sollten unterlassen werden, dann es besteht wie immer bei so einem Sturmtief Lebensgefahr. Nächste Woche bleibt es wohl recht kühl und kann zwischendurch immer wieder Schneeregen- oder Regenschauer geben. Das Hoch vom Atlantik hat es schwer und kann sich zunächst nicht voll bei uns durchsetzen”, so der Wetter-Experte weiter. Schon gelesen? Wie entstehen eigentlich Gewitter?