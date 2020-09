Studie enthüllt: So oft sollten wir Sex haben

Sex ist die schönste Nebensache der Welt und hat so einige gute Nebenwirkungen für unseren Körper. Es ist also nicht nur ein Vergnügen für uns. Doch wie oft sollte man eigentlich Sex haben, damit wir unserem Körper etwas Gutes tun? Wissenschaftler haben dazu super interessante Dinge herausgefunden. Nicht nur, wie oft wir Sex haben, sondern auch, was mit unserem Körper passiert.

Sex hat so einige Vorteile. Er lässt den alltäglichen Stress sinken und hält uns gleichzeitig auch noch fit. Es gibt aber auch noch andere positive Seiten, die regelmäßiger Sex für unseren Körper hat. Das haben Forscher der University of the West in Schottland in einer Studie festgestellt. Aber wie oft sollte man eigentlich Sex haben, damit es für unseren Körper richtig gesund ist? Und was passiert, wenn man viel öfter miteinander Liebe macht?

Das sind positive Nebenwirkungen von Sex

Er reduziert den alltäglichen Stress.

Sex ist gut für das hormonelle Gleichgewicht der Frau.

Er hält unseren Körper fit. Es ist also wie eine Art „Workout“. Natürlich hängt das aber auch von der Dauer und Intensität ab.

Sex am Abend sorgt für besseres Einschlafen und sogar Schlaf selbst.

Er ist gut für unseren Kreislauf, vor allem für unser Herz.

Sex lindert Schmerzen. Das liegt an den Endorphinen, die während des Aktes ausgeschüttet werden.

So oft sollte man Sex haben

All die positiven Nebenwirkungen treffen auf unseren Körper zu, wenn wir regelmäßig Sex haben. Doch wie oft sollte man eigentlich Sex haben? Laut den Kinsley Institutes ist das mindestens zwei Mal die Woche. Dann wirkt der Sex besonders gesund auf unseren Körper. Schon nach wenigen Wochen könnt ihr das auch merken. Natürlich kann man auch öfter Sex haben. Zu viel gibt es dabei nämlich nicht. Dabei hilft regelmäßiger Sex nicht nur deinem Körper und dir selbst, sondern auch deiner Beziehung. Paare mit geregeltem Sexleben führen nämlich glücklichere Beziehungen. Schon gelesen? Das passiert in deinem Körper, wenn du kein Fleisch mehr isst