Stranger Things: Wird es eine fünfte Staffel geben?

Schon einmal vorab: Dieser Artikel enthält Spoiler. Vor wenigen Tagen wurde endlich die vierte Staffel von der erfolgreichen Serie „Stranger Things“ veröffentlicht. Aber wer kennt es nicht? Nachdem man wochenlang auf die neuen Folgen wartet, schaut man sie innerhalb von ein, zwei Tagen. Und dann war es das auch schon wieder. Sicher wirst du dich jetzt fragen, wann es endlich wieder neue Folgen geben wird.

Es gibt nicht viele Serien, die so einen krassen Hype haben, wie „Stranger Things“ – und das natürlich absolut zu recht. Schnell hat man die neusten Folgen durchgeschaut. Nun benötigt man wieder Nachschub mit neuen Folgen. Doch wann wird es mit der Serie weitergehen? Gibt es überhaupt eine fünfte Staffel?

Startdatum der fünften Staffel

Nachdem nun erst einmal die finalen Folgen der vierten Staffel veröffentlicht wurden, gibt es natürlich noch keine offiziellen Informationen zur fünften Staffel. Da Vecna aber noch nicht besiegt wurde und immer noch für Chaos sorgt, wird es höchstwahrscheinlich eine neue Staffel geben. Wie nun mehrere Medien übereinstimmend geschätzt haben, wird es wohl in rund zwei Jahren eine neue Staffel geben. Das liegt vor allem daran, dass die Produktion so aufwendig ist. Zwischen der ersten und der zweiten Staffel lagen 15 Monate. Auf die dritte wartete man bereits 21 Monate und auf die vierte natürlich ein Stück länger. Immerhin war es auch mitten in der Pandemie. Falls es aber neue Informationen geben sollte, dann erfährst du es natürlich hier bei KUKKSI.

Darum könnte es in Staffel 5 gehen

Natürlich wird es vorrangig darum gehen, den Erzfeind Vecna zu besiegen, damit die Stadt Hawkins endlich in Ruhe gelassen wird und die Welt vor dem Bösen gerettet werden kann. Allerdings ist die Zukunft vieler Protagonisten noch nicht geklärt, falls sie Vecna besiegen. Elfi wird nach ihrer Vergangenheit ein neues Leben beginnen müssen. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was noch so für Probleme auf die Helden zukommen werden und ob sie es wirklich schaffen, das Böse zu besiegen. Schon gelesen? Stranger Things: Krasse Fehler in der Serie entdeckt!