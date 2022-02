Stranger Things: Startdatum der vierten Staffel endlich da!

Bisher hat die Serie „Stranger Things“ drei Staffeln bekommen. Dabei ist die letzte davon schon rund drei Jahre alt. Doch nun wurde endlich die Fortsetzung angekündigt. Die Serie bekommt nämlich bald eine vierte Staffel und nun weiß man auch endlich wann. Dabei gibt es wiederum doch eine nicht so tolle Nachricht gleich hinterher.

Es gibt nicht viele Serien, die auf der Streamingplattform Netflix so einen Hype ausgelöst haben, wie es bei „Stranger Things“ der Fall ist. Mittlerweile hat sie sogar eine riesige Fanbase, die diese Nachricht auf jeden Fall freuen dürfte: In wenigen Monaten gibt es endlich neue Folgen. Einen kleinen Haken gibt es da leider aber dennoch.

Starttermin der vierten Staffel

Die zweite Staffel wird in zwei Teile aufgeteilt. Am 27. Mai soll der erste Folgenbündel der vierten Staffel dann auf Netflix verfügbar sein und bis zum zweiten Teil dauert es auch gar nicht so lang. Denn schon knapp zwei Monate später, genauer gesagt am 1. Juli, kommen dann die restlichen Folgen der viertel Staffel. Doch nun gibt es auch nicht so tolle Neuigkeiten. Das Serienende steht nämlich auch schon fest – doch das wird es noch nicht nach der vierten Staffel geben.

Das Serienende steht fest

Zu den tollen Neuigkeiten kommen jetzt hier die nicht so schönen Nachrichten. Die vierte Staffel steht nun also in den Startlöchern und wird auch nicht die letzte sein. Wann es genau eine fünfte Staffel wird, ist jetzt natürlich noch nicht bekannt. Fest steht allerdings dass „Stranger Things“ nach der fünften Staffel ihr Ende finden wird. Bis dahin dürfte es aber noch ein Weilchen dauern. Schon gelesen? The Big Bang Theory: Das sind 10 Serien-Geheimnisse!