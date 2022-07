Stranger Things: Mit diesen Songs kannst du Vecna besiegen

Achtung Spoiler: In der vierten Staffel von „Stranger Things“ dreht sich vieles um den Erzfeind Vecna. Dabei haben wir gelernt, dass ihn Musik, gute Erinnerungen und das Licht stoppen können. Nun hatte der Musikstreamingdienst Spotify eine ganz besondere Idee. Deine persönliche Playlist, damit du Vecna besiegen kannst. Wie du sie findest, erklärt dir KUKKSI in diesem Artikel.

Die Serie „Stranger Things“ hatte schon so einige Kooperationen. So gibt es nicht nur haufenweise Merchandise zur Serie. So gab es schon einen Burger in den US-amerikanischen Burger King-Filialen, eine Modekollektion bei H&M und auch noch viele weitere Werbekampagnen verschiedenster Firmen. Nun ist auch der Streamingdienst Spotify auf diesen Zug aufgesprungen.

Deine persönliche Stranger Things-Playlist

Auf Twitter gab es nun einen interessanten Tweet des offiziellen „Stranger Things“-Accounts. Darin steht nämlich, dass man auf einen Link klicken soll, falls man wissen will, mit welchen Songs man Vecna besiegen könnte. Unter diesen Sätzen findet man dann die Spotify-Playlist, auf die man klicken kann. Wenn man das macht, wird man direkt zu dem Streamingdienst weitergeleitet. In der Playlist selbst sind viele verschiedene Songs aus den eigenen Lieblingssongs zusammengestellt. Wenn du nicht erst auf Twitter nach dem Beitrag suchen möchtest, kannst du auch einfach in Spotify nach „Upside Down Playlist“ suchen.

Stranger Things- Song wird zum Hit

Was aber auch noch seit der vierten Staffel von „Stranger Things“ diskutiert wird, ist der Song „Running up That Hill“ von Kate Bush. Das Lied gibt es nämlich schon seit Ewigkeiten. Doch durch die Serie schaffte der Song erst seinen großen Durchbruch. So hat er allein auf Spotify plötzlich über 342 Millionen Streams, was schon echt gigantisch ist. Das Lied wurde nämlich bereits 1985 veröffentlicht. Schon gelesen? Du bist Stranger Things-Fan? Dann wirst du diese Serien lieben!