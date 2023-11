Stranger Things-Macher geben erste Einblicke in letzte Staffel!

„Stranger Things“ zählt zu einer der erfolgreichsten Netflix-Produktionen überhaupt. Seit dem Jahr 2016 lässt die Serie die Herzen von Mystery-Fans höher schlagen. Nun geben die Macher einen Einblick in die letzte Staffel.

Die fünfte Staffel der Erfolgsserie „Stranger Things“ wird sehnsüchtig erwartet. Die letzten Folgen werden das Ende einer Ära einläuten. Denn die Geschichte soll in der Staffel zu Ende erzählt werden. Zwar wurde die Staffel bereits fertig geschrieben – wegen des Schauspieler-Streikes in Hollywood wurde bisher aber noch keine Szene gedreht.

Macher geben einen kurzen Einblick

Wann die Staffel bei Netflix zu sehen sein wird, ist unklar. Vor Frühjahr 2024 wird das aber wohl nichts werden. Die „Stranger Things“-Autoren gewähren jetzt aber einen kleinen Einblick in das Drehbuch. Zu sehen sind lediglich drei Zeilen des Staffel-Beginns. „DUNKELHEIT. Der Klang KALTEN WINDES. KNARZENDE BÄUME. Und… DIE STIMME EINES KINDES. Es singt ein bekanntes Lied“, heißt es in einem Tweet beim Kurznachrichtendienst X.

Das lässt die Fans jetzt spekulieren. Bereits zuvor wurde verkündet, dass der Charakter Will Byers (Noah Schnapp) eine große Rolle spielen wird. Einige User sind sich sicher, dass es sich bei dem Lied deshalb um „Should I Stay Or Should I Go“ handeln könnte. Der Song spielte für Will in der ersten Staffel bereits eine große Rolle. „Will steht in der fünften Staffel wirklich wieder im Mittelpunkt“, erklärte Regisseur Ross Duffer im Interview mit Variety vor einigen Monaten.

Der Post bei Twitter hatte innerhalb kürzester Zeit knapp zwei Millionen Aufrufe erhalten. Die Fans fiebern der finalen Staffel von „Stranger Things“ entgegen – aber bis zum Staffelstart wird es noch einige Monate dauern. Einige Mystery-Fans haben vor lauter Vorfreude gar keine Lust, zu spekulieren. „Ihr füttert uns mit Brotkrümeln“, beschwert sich ein Fan.