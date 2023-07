Stranger Sins: Sex-Orgie vor laufenden Kameras!

In der neuen RTL-Show „Stranger Sings“ leben Paare ihre Sex-Wünsche aus. Die Show bricht alle Tabus, denn die Kandidat*innen lassen es ordentlich krachen. In der ersten Folge fallen schon nach 30 Minuten die Hüllen.

Ihre Sex-Fantasien sollen Realität werden: In „Stranger Sins“ gibt es keine Tabus! Paare leben in der neuen RTL-Show ihre geheimen Wünsche im Bett aus. Insgesamt acht Paare nehmen in dem Format teil. Ob Sex zu dritt, Bondage oder Rollenspiele – jedes Paar hat seine eigene erotische Fantasie. Bisher fehlte ihnen jedoch der Mut, das auszuleben – das soll sich bei „Stranger Sins“ ändern.

Von Sex-Coachin Lea Holzfurtner werden die Paare in der neuen RTL-Show begleitet. Gemeinsam mit der Unterstützung von Dominique Insomnia und Tantracoach Eric Osterlund hilft sie den Kandidat*innen dabei, mit ihren Wünschen im Bett offener umzugehen und diese auch umzusetzen. Kommen sich die Paare näher? Oder wird die Beziehung durch das Experiment sogar auf die Probe gestellt?

So krass wird die erste Folge von „Stranger Sins“

Wer nicht wissen will, was in der ersten Folge von „Stranger Sins“ passiert, sollte jetzt NICHT weiterlesen. Zum Start fallen vor allem Kate (27) und Angel (26) auf. Denn laut der Bild-Zeitung ist das Paar schon ab der 30. Minute komplett nackt! Denn Coach „Tantra–Eric“ gibt ihnen eine Yoni-Massage. Dabei wird der Fokus vor allem auf die Schamlippen, den G-Punkt, die Brüste, die Gebärmutter, die Klitoris sowie andere erogene Zonen gelegt. Später legt Angel ihre Hand auf die Vulva ihrer Freundin – diese wird dabei erregt und krallt sich das Laken. Dann geht die Hand langsam in sie rein – zum Höhepunkt kommt es aber nicht. „Wir versuchen nicht, zum Höhepunkt zu kommen. Wenn es passiert, dann passiert es“, so „Tantra-Eric“. „Stranger Sins“ ist ab dem 21. Juli 2023 bei RTL+ verfügbar. Schon gelesen? Offiziell bestätigt: Diese Kandidaten sind bei Stranger Sins dabei!