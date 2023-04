Stranger Sins: Die geheimen Regeln der Sex-Show bei RTL!

„Stranger Sins“ sorgt schon vor Ausstrahlung für Gesprächsstoff! In der neuen Sex-Show bei RTL werden alle Tabus gebrochen – von Fetisch-Partys, Fessel-Sex bis hin zu Dreiern vor laufenden Kameras. Nun sind auch die geheimen Regeln durchgesickert.

In der RTL-Show sollen Paare ihre geheimen Fantasien ausleben. Dabei werden die Kandidat:innen 24 Stunden von Kameras beobachtet. In „Stranger Sins“ trafen Paare auf sexhungrige Singles in Mexiko. Die Paare gaben ihre Handys ab und checkten in einer Villa im Bundesstaat Yucatán ein. „Gleich in der ersten Nacht hatten wir Sex und hörten die Kameras summen“, verriet ein Paar in der Bild-Zeitung.

Das sind die Verhaltensregeln von RTL

Es gibt ein Verhaltenskodex in der Show. Demnach verriet das Paar, dass man gebeten wurde, ausschließlich geschützten Geschlechtsverkehr zu haben – es handelte sich dabei aber um eine Bitte und keine Forderung. Alle Kandidat:innen wurden vor der Teilnahme der Show aus Geschlechtskrankheiten getestet – darunter HIV oder Chlamydien. Die Show wurde mitten im Dschungel gedreht. Die Kandidat:innen durften keine Tiere anfassen. „Wir waren mitten im Dschungel. Es gab dort giftige Skorpione, Spinnen, Schlangen und Käfer. RTL versprühte jeden Morgen einen Nebel, um die Tiere fernzuhalten“, erzählt ein Teilnehmer der Zeitung.

Die Produktion hat darauf hingewiesen: „Bitte achtet auf eure Gesundheit. Versucht eure persönlichen Grenzen einzuschätzen. Achtet auf die Temperaturen, da ihr den Alkohol durch die Wärme etwas schneller spüren könntet." Und dennoch wurde ziemlich viel gebechert. Die Teilnehmer:innen durften die Technik wie Kameras nicht anfassen. Der Sender hat außerdem gegenüber den Kandidat:innen verlauten lassen: „Sollte es nachts zu einem Notfall kommen, bitte Kontakt zu den Securitys vor Ort aufnehmen. Sie informieren die deutsche Crew." Das Gelände wurde rund um die Uhr bewacht, RTL war mit einer großen Crew vor Ort. Regieanweisungen gab es keine, wie ein Kandidat berichtet. Zudem solle man darauf achten, dass keine Sonnencreme im Pool landet. Sauberkeit und ein respektvoller Umgang zählen ebenfalls zu den Verhaltensregeln.