Stirb langsam: Was macht Bruce Willis heute?

Die Filmreihe „Stirb langsam“ gehört zu den absoluten Klassikern der Filmwelt. Doch nun ist die Reihe auch nicht mehr die Jüngste. Bruce Willis spielte den Super-Polizisten John McClane. Doch was macht der Schauspieler eigentlich heute? Immerhin ist er auch schon weit über 60 Jahre alt.

Allein der erste Teil wird demnächst schon 35 Jahre alt – und dennoch sind die Filme selbst heute noch super gut anzuschauen. Sie waren sogar so erfolgreich, dass es sogar mittlerweile fünf Teile gibt. Es soll sogar Pläne für einen sechsten Teil gegeben haben, die nun scheinbar doch verworfen wurden. Natürlich spielte Bruce Willis in jedem Teil der Filmreihe die Hauptrolle. Doch was wurde eigentlich aus dem Hollywood-Star?

Die unglaubliche Karriere von Bruce Willis

Es gibt wirklich nur wenige Schauspieler Hollywoods, die so konstant ihre Leistung über lange Zeit brachten. Bei Bruce Willis sind es bisher schon über vier Jahrzehnte, denn sein Debüt in einem Film feierte er 1980 in „Die erste Todsünde“. Seitdem war er nahezu jährlich in einem Film zu sehen – und natürlich waren es auch nicht die unbekanntesten Filme, sondern auch richtige Toptitel wie beispielsweise „Pulp Fiction“ oder „Armageddon – Das jüngste Gericht“. Natürlich ist seine Rolle als John McClane in den „Stirb langsam“-Filmen seine bekanntesten Auftritte und schaffte dadurch auch seinen ganz großen Durchbruch.

Der Schauspieler beendete seine Karriere

Zuletzt war der Schauspieler unter anderem in den Filmen „Cosmic Sin“, „Midnight in the Switchgrass“, „Apex“ und „Out of Death“ zu sehen. Mittlerweile hat Bruce Willis seine Karriere jedoch beendet. Hintergrund ist eine seltene Krankheit – bei ihm wurde Aphasie diagnostiziert. Diese beeinträchtigen seine „kognitiven Fähigkeiten“, wie seine Familie mitteilte. Es handelt sich um eine Störung im Gehirn, welche unter anderem auch Sprachschwierigkeiten hervorrufen kann „Aufgrund der Diagnose und vielem Nachdenken wird Bruce seine Karriere, die ihm so viel bedeutet hat, beenden“, teilten seine Angehörigen in einem Statement mit. Schon gelesen? Stirb langsam: Das sind die Drehorte der Filmreihe