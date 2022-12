Stirb langsam: Das sind die Drehorte der Filmreihe

An der Filmreihe „Stirb langsam“ kommt man nicht vorbei, wenn man Actionfilme liebt. Ein Polizist, gespielt von Bruce Willis, rettet die Welt immer wieder vor dem Terrorismus und kämpft ganz allein gegen ganze Armeen. Man kann sie noch immer echt sehr gut anschauen, denn diese Klassiker altern einfach nie. Doch wo haben die berühmten Filme eigentlich gespielt?

Die ,,Stirb langsam“-Reihe hatte sehr viel zu bieten. Nicht nur, dass die Hauptrolle von Bruce Willis gespielt wurde. Auch die Drehorte haben eine Menge zu bieten. Vom Stadion bis zu einem Wolkenkratzer und einem Flughafen. Er ist überall, wenn es darum geht, die Welt zu retten. Auch wenn er meist rein zufällig vor Ort ist.

Das sind die Drehorte in „Stirb langsam“

Stirb langsam

Im ersten Teil geht es um eine Weihnachtsparty in einem Hochhaus. Eigentlich wollten alle in der Firma nur eine Weihnachtsfeier genießen. Doch plötzlich wird die Party von Terroristen gestört. Der Polizist John McClane muss die Welt retten. Der Wolkenkratzer, um den es in dem Film geht, ist der Fox Plaza in Los Angeles und liegt in der Avenue of the Stars.

Stirb langsam 2

In diesem Film bricht der Terrorismus mitten im Flughafen aus. Die Szenen wurden dabei im Flughafen Washington-Dulles-International gedreht. Die Szenen im Flughafen sind aber nicht von dem Gleichen. Hier wurde etwas gemogelt. Von innen sieht man nämlich den Los Angeles International Airport. Warum man an zwei verschiedenen Flughäfen gedreht hat, ist leider nicht bekannt.

Stirb langsam 3

Auch in diesem Film gab es gleich mehrere Drehorte. So wurde zum einen in der New Yorker P.S. 115 Alexander Humboldt School gedreht, zum anderen aber auch mitten in Harlem. Die Verfolgungsjagd mit dem Taxi verläuft mitten durch den Central Park. Es ist aber auch der Tompkins Square Park zu sehen.

Stirb langsam 4

In diesem Film nutzte man nicht nur verschiedene Orte in einer Großstadt, sondern direkt mehrere Großstädte an und für sich. So spielte der Film in Baltimore, Los Angeles und Washington D.C.

Stirb langsam 5

Was in diesem Film komplett überraschend war? Er spielte gar nicht in den USA. Damit hatten wohl die meisten Fans nicht gerechnet. Immerhin ging es bisher nur um Metropolen in den Vereinigten Staaten. Der fünfte Teil wurde in Budapest, Belgrad und Hajmáskér gedreht.