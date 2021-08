Stellungnahme zu Angriffen auf KUKKSI Mallorca-Team

Kürzlich ereignete sich ein Angriff auf das Team von KUKKSI Mallorca während der Berichterstattung an der Playa de Palma.

Stellungnahme der KUKKSI Mediengruppe:

„Wir verurteilen Attacken auf unsere Reporter. Solche Attacken sind ein Armutszeugnis und gleichzeitig ein Angriff auf die Pressefreiheit. Wir erarbeiten derzeit eine neue Strategie für heikle Berichterstattungen. Dem Team geht es gut.“

Die Lage an der Playa de Palma auf Mallorca ist weiter angespannt. Nachts kommt es nach wie vor zum Trinkgelage an der Strandpromenade. Die Aggressivität geht insbesondere von einzelnen Gruppen aus. Das Team befindet sich derzeit für einige Tage in Deutschland, wird aber in wenigen Tagen wieder auf die Insel reisen.