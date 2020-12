Steinbock: Diese Eigenschaften hat das Sternzeichen!

Wer zwischen dem 22. Dezember und dem 20. Januar Geburtstag hat, der trägt das Sternzeichen Steinbock. Welche Eigenschaften bringt das Tierkreiszeichen mit sich? Stimmt es, dass der Steinbock immer mit dem Kopf durch die Wand will und keine Verluste bedauert, sondern nur sich selbst im Sinn hat?

Das Sternzeichen gehört zum Element Erde, was ihn vornherein schon zu einem bodenständigeren und traditionsliebenden Menschen macht. Für ihn zählen die “alten” Werte, wie Ehre, Ehrgeiz und Pünktlichkeit. Wer sich daran nicht halten kann: raus! Der hat nichts in dem Leben des Steinbock zu tun. Mit Flexibilität und Abenteuerlustigkeit hat man dagegen keine Chance – die sind ihm entweder völlig fremd oder zumindest schwer verständlich.

Diese Eigenschaften hat der Steinbock

Stärken

Die Eigenschaft “Respekt” steht ganz weit oben bei dem winterlichen Steinbock. Darunter stehen, daraus resultierend, Werte wie Verschwiegenheit und Pflichtbewusstheit. Aber auch das Durchhaltevermögen des Sternzeichen muss alles andere, als in Frage gestellt werden. Wenn du jemanden zum Anpacken brauchst – vor allem jemand, der lange an einem Projekt mitarbeiten kann, kann solltest du deine Freunde, die Steinbock sind fragen. Auch die hohe Willenskraft steht bei diesem Sternzeichen außer Frage! Man könnte fast meinen im Steinbock steckt eine “alte” Seele, die nach Ruhe und Frieden strebt.

Schwächen

Ihm sind die älteren Werte sehr wichtig, was unter anderem auch positive Eigenschaften mit sich bringt – genauso trifft aber auch das Gegenteil zu. Der Steinbock liebt es Struktur und Ordnung in sein Leben zu bringen. Fast schon so sehr, dass er gar nicht mehr anders kann. Bei den kleinsten Abweichungen seiner Pläne bekommt das Sternzeichen nahezu einen Kollaps. Auch und deswegen ist er eher der egoistische Einzelgänger – so kann wenigstens garantiert werden, dass alles richtig verläuft. Das lässt ihn gerne mal unnahbar wirken, doch das Gegenteil ist der Fall: Hinter der harten Fassade steckt ein liebender und sehr weicher Kern. Schon gelesen? Diese 3 Sternzeichen frieren immer