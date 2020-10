Statement von RTL: So geht es für Michael Wendler bei DSDS weiter!

Für Michael Wendler läuft es bei “Deutschland sucht den Superstar” etwas holprig. Der Schlagersänger ist mit Laura Müller in die USA gereist. Die Folge: Nach seiner Rückkehr muss der Schlagersänger in Quarantäne und kann bei der Aufzeichnung des Recalls nicht dabei sein.

Die neue Staffel von DSDS startet im Januar bei RTL, doch schon seit Wochen laufen die Dreharbeiten der beliebten Castingshow. Michael Wendler flog mit Laura Müller in die USA – dort hat er jedoch seinen Rückflug verpasst und kann daher nicht rechtzeitig zu den Aufzeichnungen rechtzeitig zurück sein, wie RTL.de berichtet.

Michael Wendler verpasst Rückflug aus den USA

Nun hat sich auch Michael Wendler selbst dazu geäußert. “Durch Verkehrschaos auf dem Weg von Miami nach New York zum Flughafen. Da war ein größerer Unfall”, sagt der Schlagersänger in einem Interview mit der Bild-Zeitung. Der “Egal”-Interpret klagte dann auch noch über Husten und Fieber – das sind typische Corona-Symptome. Offenbar meinte er das jedoch nur als Scherz. “Ich habe das zu einem Mitarbeiter gesagt – und der hat das weitergetragen”, so Michael Wendler.

Der Sänger muss in Quarantäne

Nach seiner Rückreise muss Michael Wendler einen Corona-Test machen. Erst, wenn dieser negativ ausfällt, darf er wieder ans Jurypult – so lange muss er vorsorglich in Quarantäne. “Ich werde erst am Wochenende nach Deutschland kommen und nächste Woche wieder bei DSDS dabei sein”, so der Sänger. Ob seine Jury-Kollegen Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer darüber begeistert sein werden, ist fraglich. Schon zur DSDS-Pressekonferenz kam der Sänger einige Minuten zu spät.

Das sagt RTL dazu

Und auch RTL selbst scheint davon alles andere als begeistert zu sein. Zunächst macht die Jury ohne Michael Wendler weiter. “Die Jury ist beim heutigen Dreh zu dritt im Einsatz. Wenn Michael Wendler für die nächsten Produktionstage wieder da ist, machen wir zu viert weiter”, sagt eine Sendersprecherin zu KUKKSI. Schon gelesen? DSDS 2021: Droht Michael Wendler der Rausschmiss?