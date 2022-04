Diese Stars erzählen von ihrem ersten Kuss

Der erste Kuss im Leben ist immer etwas Besonderes und auch Magisches – es ist ein Moment, an den sich wohl viele zurückerinnern. Doch für so manchen war es auch einfach nur ein ganz normaler Kuss. Wie sehen das eigentlich die Promis? Hatten sie da eine richtig krasse und tolle Erfahrung gemacht oder war es vielleicht doch eher langweilig?

Der erste Kuss soll etwas ganz Besonderes sein. Nicht nur, weil man noch komplett unerfahren ist, sondern auch, weil es der erste intime Kontakt zu einer anderen Person ist. Für den einen ist es ein ganz normaler Kuss, für den anderen etwas ganz Besonderes. Aber wie wohl ein Billy Eilish, Katy Perry oder Beyoncé ihren ersten Kuss empfunden haben?

So empfanden diese Stars ihren ersten Kuss

Billie Eilish

Ihr erster Kuss war ein richtiges Horrordate. In der Howard-Stern-Show verriet sie, wie es damals lief. Billie Eilish verabredete sich mit einem Jungen, um gemeinsam einen Film im Kino zu schauen – da war sie gerade einmal 13 Jahre alt. Als es an dem Abend zum Kuss kam, zeigte er sich nur enttäuscht. „Das war nicht so magisch, wie er es sich vorher vorgestellt hatte“, sagte er ihr eiskalt ins Gesicht.

Katy Perry

Die Künstlerin machte ähnliche Erfahrung. Wie sie verriet, soll es beim Flaschendrehen in der sechsten Klasse passiert sein. Allerdings hätte man da noch kein Gespür dafür gehabt. So hätte es sich angefühlt, als wäre ihr eine Schnecke in den Mund gekrochen, erzählte sie dem W Magazin. Auch keine so schöne Erinnerung an den ersten Kuss.

Beyoncé

Auch bei ihr fand der erste Kuss auf einem Konzert statt und es war sogar mit ihrem ersten Freund. So besuchten die beiden eine Veranstaltung von Brian McKnight und es kam zum Kuss. Beyoncé selbst sei bei ihrem Kuss erst 13 gewesen sein, wie goalcast.com berichtet.

Justin Bieber

Wie der Musiker in einem Interview mit ET Canada beichtete, habe auch er leider schlechte Erfahrungen beim ersten Kuss gemacht. „Es war irgendwie plump. Ich war 11 oder 12 Jahre alt und es passierte auf einem verschneiten Hügel. Wir haben alle furchtbar gefroren und ich war dort mit diesem Mädchen. Und dann küssten wir uns einfach. Es war wirklich plump", verriet der heute 27-Jährige.