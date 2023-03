Stars der 90er: Das wurde aus den Teenie-Idolen

Blümchen, Lou Bega, Lafee oder Tik Tok Toe: In den 90er Jahren gab es zahlreiche Stars, welche die Charts stürmten und als absolute Teenie-Idole galten. KUKKSI verrät, was einige bekannte Stars aus den 90er Jahren heute machen.

Die 90er Jahre liegen schon längst hinter uns. Das bedeutet aber nicht, dass man die modischen Fehltritte oder auch die musikalischen Errungenschaften aus dieser turbulent-bunten Zeit vergessen hätten. Zahlreiche Sänger:innen oder Bands sorgten für unvergessliche Hits oder Ohrwürmer. Oder andere Stars, welche sich mit ihren Rollen in die Herzen der Zuschauer gespielt haben.

Das waren die größten Teenie-Idole der 90er

Blümchen

Blümchen war einer der bekanntesten Sängerinnen der 90er Jahre. Jasmin Wagner, wie sie mit bürgerlichem Namen heißt, ist eine erfolgreiche Schauspielerin. Seit 2019 tritt sie wieder regelmäßig als Sängerin auf – unter anderem auch im Megapark auf Mallorca.

Loona

Mit dem Hit „Bailando“ wurde Loona über Nacht zum Mega-Star. Und noch heute ist sie erfolgreich im Musikgeschäft vertreten. Genau wie Jasmin Wagner ist sie nach wie vor auf der Bühne unterwegs und tritt ebenfalls im Megapark auf. Und auch als Musical-Darstellerin feiert sie riesige Erfolge.

Mister President

Wenn man an das Genre Eurodance denkt, dann fällt einem sofort Mister President ein. Mittlerweile machen nur noch zwei Bandmitglieder zusammen Musik.

Marusha

Der Remix zu „Somewhere over the Reainbow“ machte Marusha bekannt. Sie galt als Ikone unter den DJs in den 90er Jahren. Zwar tritt sie auch heute noch als DJane auf, aber insgesamt lebt sie eher zurückgezogen.

David Hasselhoff

Erinnert ihr euch noch an Hits wie „Looking for Freedom“ oder „Baywatch“? Damit feierte David Hasselhoff riesige Erfolge. Seine Songs wurden im Radio hoch und runter gespielt. Heute steht er vor allem als Schauspieler vor der Kamera und war unter anderem in dem Streifen „Sharknado“ zu sehen.

Kim Frank

Kim Frank wurde mit der Band „Echt“ zum absoluten Teenie-Star. Heute hat er sich musikalisch etwas zurückgezogen und arbeitet als Drehbuchautor und Regisseur.

Captian Jack

In Sachen Eurodance war Captian Jack einer der Idole in den 90ern. Im Jahr 2015 starb er an den Folgen einer Hirnblutung.

Gil Ofarim

Gil Ofarim galt als einer DER Teenie-Ikone in dem Jahrzehnt. Heute tritt er in zahlreichen TV-Shows auf – so nahm er unter anderem bei „Let’s Dance“ teil.

Lou Bega

Der Song „Mambo No. 5“ ist aus den 90ern nicht mehr wegzudenken. Lou Bega sorgte mit dem Hit für einen absoluten Ohrwurm. Und auch heute ist er noch im Musikgeschäft tätig. So veröffentlichte er im Jahr 2019 die Single „Scatman & Hatman“.

Vengaboys

Die Vengaboys waren damals nicht wegzudenken. 2019 landeten die Vengaboys mit ihrem Hit „We’re Going To Ibiza“ aufgrund eines Skandalvideos des damaligen österreichischen Vizekanzlers Heinz-Christian Strache auf Ibiza nochmal in den Charts.

Melissa Joan Heart

Als „Sabrina“ verzauberte Melissa Joan Heart die TV-Zuschauer. Heute arbeitet sie noch immer als Schauspielerin – die ganz großen Erfolge blieben danach jedoch aus.

Tic Tac Toe

Tic Tac Toe rappten sich in den 90er Jahren in die Herzen der Fans. Jazzy, Lee und Ricky bildeten einer der bekanntesten Girlbands in dem Jahrzehnt. Zu ihren größten Songs zählten „Mr. Wichtig“ oder „ich find dich scheisse“. Der Erfolg war riesig – aber er hielt nicht lange: Bei einer Pressekonferenz fetzten sich die Bandmitgliederinnen so sehr, dass sie anschließend getrennte Wege gegangen sind. Was die Mitglieder von Tic Tac Toe heute machen, erfahrt ihr hier.

Lucilectric

Mit „Weil ich ein Mädchen bin“ landete Lucilectric einen riesigen Hit. Auch heute ist sie noch als Musikerin aktiv, arbeitet aber auch noch als Drehbuchautorin und steht als Schauspielerin vor der Kamera.