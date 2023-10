Star-News SPEZIAL: So äußern sich Promis zum Israel-Krieg

In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Stars äußern sich zum Israel-Krieg

Sonya Kraus spricht jetzt über ihre Eindrücke aus Israel

Sonya Kraus ist gerade von einer Israel-Reise zurückgekehrt. Die Moderatorin schildert jetzt, was sie bei den Raketenangriffen erlebt hat. „Gestern bin ich mit meiner Familie aus Tel Aviv zurückgekommen, nachdem wir die 24 Stunden zuvor großteils im Luftschutzbunker verbracht haben“, so die 50-Jährige bei Instagram. Sie fügt hinzu: „Terror ist Terror – ohne Wenn und Aber. Dafür gibt es keine Entschuldigung! Kein ‚Ja, aber …‘! Konsequenzen für das eigene Volk sind den Terroristen egal. […] Wie ihr wisst, war ich letztes Jahr in Jordanien und Marokko, im Frühjahr in Ägypten. Länder, für die Tourismus essenziell ist … Ich kann gar nicht ausdrücken, wie mir mein Herz schmerzt.“ Tel Aviv sei „eine so unfassbar freie, westliche, offene Stadt“, erzählt Sonya Kraus weiter.

Bayern-Torwart Daniel Peretz verurteilt Hamas-Angriffe

Daniel Peretz, Torwart beim FC Bayern München, hat sich bei Instagram zu den Anschlägen auf Isreal geäußert. „Am vergangenen Samstag, dem 7. Oktober, hat Israel einen bösartigen und mörderischen Terrorangriff durchgemacht“, schreibt der in Tel Aviv geborene Fußballstar bei Instagram. Und weiter: „Wir alle bezeugten – und bezeugen noch immer – den Anblick unmenschlicher Massaker an ganzen Familien, die in ihren Häusern hingerichtet wurden, hunderter junger Menschen, die auf einer Party in der Natur abgeschlachtet wurden sowie alter Menschen und Babys, die aus ihren Häusern und Kinderbetten entführt und in Gefangenschaft genommen wurden.“ Er beendet seinen Post mit den Worten: „Ich stehe an der Seite Israels.“

Das sagen weitere Stars zu den Hamas-Angriffen

Die Anschläge auf Israel sorgen weltweit für Entsetzen. Zahlreiche weitere Stars haben sich dazu geäußert. „Mein Herz ist gebrochen. Ich bin entsetzt über die barbarischen Taten“, schreibt Schauspielerin Natalie Portman bei Instagram. „Ich stehe angesichts dieser barbarischen Terroranschläge, die nicht provoziert wurden, an der Seite meiner israelischen Freunde. Es bricht mir das Herz, wenn ich die Nachrichten einschalte und diesen Schmerz und dieses Leid sehe“, schreibt Arnold Schwarzenegger beim Kurznachrichtendienst X. „Stellen Sie sich vor, das würde Ihnen auch passieren? Es ist unfassbar“, so Madonna zu einem Video mit den Ereignissen. „Ich finde keine Worte, die auch nur annähernd beschreiben können, was ich fühle. Mein Magen ist ein einziger Krampf. Ich zittere. Innerlich. Äußerlich. Ich weine“, so ZDF-„Fernsehgarten“-Moderatorin Andrea Kiewel, welche in Tel Aviv lebt.

„Das ist grausam. Betet für Israel“, meint Davina Geiss. „Meine Schwägerin war mit ihrer Familie in Eilat und bleibt jetzt zur Sicherheit erstmal dort. Sprich: keine Arbeit, keine Schule, kein normales Leben! Ich bin unendlich traurig und erschüttert“, erklärt Ex-GZSZ-Star Susan Sideropoulos in der Bild-Zeitung. „Forderungen und Appelle an alle Politiker und Politikerinnen dieser Welt müssen lauten: Jede Möglichkeit, jeden Druck auszuschöpfen, diesen Terror, diese menschenverachtende Gewalt, diesen unsäglichen Hass zu beenden. Ich weine mit den Toten, den Verletzten und der Angst der Familien“, so Iris Berben in der Bild. „Betet für die Menschen in Israel“, fordert Bergdoktor-Star Hans Sigl.