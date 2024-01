Star-News SPEZIAL: Franz Beckenbauer ist tot

In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 08.01.24

Franz Beckenbauer ist tot

Er war einer der Größten der deutschen Fußball-Geschichte und holte die Fußball-WM 2006 nach Deutschland. Franz Beckenbauer ist im Alter von 78 Jahren verstorben. „In tiefer Trauer teilen wir mit, dass mein Mann und unser Vater Franz Beckenbauer am gestrigen Sonntag im Kreise seiner Familie friedlich eingeschlafen ist. Wir bitten, in Stille trauern zu können und von allen Fragen abzusehen“, teilte seine Familie laut der Nachrichtenagentur dpa mit. Hans-Joachim Watzke, Aufsichtsratschef der Deutschen Fußball Liga DFL, würdigte Beckenbauer als „definitiv größten deutschen Fußballer aller Zeiten“. Zuletzt hatte Frank Beckenbauer immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen und zog sich aus der Öffentlichkeit zurück.

Promis trauern um Franz Beckenbauer

Die Promis trauern um Franz Beckenbauer. „Du hast den Fußball nachhaltig geprägt und verlässt diese Welt als größter deutscher Fußballer. Ich verneige mich vor deiner Leistung und wünsche dir eine gute Reise. Du wirst uns sehr fehlen“, schreibt Schauspielerin Veronica Ferres bei Instagram. „Er wird uns fehlen. Meine Gedanken sind bei seiner Familie und Freunden“, so Bundeskanzler Olaf Scholz. „Unsere Wege kreuzten sich, seit ich mit dem Leistungssport angefangen habe, ich war ein großer Bewunderer von ihm und seinen Leistungen. Mein herzlichstes Beileid gilt seiner engsten Familie und allen Angehörigen!“, meint Profiturnerin Madgalena Brzeska gegenüber RTL. „Oh Gott! Oh Gott! Oh Gott! Lieber Franz, jetzt auch du! Es ist kaum zu glauben, ein Fußball-Gott wie du, der uns verlässt. Ich werde dich sehr vermissen!“, so Star-Komponist Ralph Siegel.

So schwer waren die letzten Jahre von Franz Beckenbauer

Jahrelang hatte er in der Fußballbundesliga unter anderem beim FC Bayern München gespielt und war später Trainer. Franz Beckenbauer hat es in den vergangenen Jahren nicht einfach gehabt und musste mehrere Schicksalsschläge verkraften. Im Jahr 2015 musste er einen schweren Verlust verkraften: Sohn Stephan Beckenbauer verstarb an den Folgen eines Hirntumors. Und auch der „Kaiser“ selbst hatte immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. So erlitt er einen Augeninfarkt und erblindete auf einem Auge komplett. Er musste sich außerdem mehreren Herzoperationen unterziehen und erkrankte an Parkinson und Demenz. Fußballkollege Lothar Matthäus hatte sich erst vor wenigen Monaten besorgt gezeigt. „Bei der Gesundheit geht es ihm nicht so gut. […] Wir hoffen natürlich, dass der Weg in die andere Richtung geht“, sagte er zu RTL.