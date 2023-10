In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 31.10.23

Darum war das Halloween-Kostüm von Heidi Klum „besonders schwierig“

Heidi Klum lässt es bekanntlich zu Halloween immer wieder krachen – so auch in diesem Jahr. Dass die GNTM-Jurorin ein riesiger Fan des Gruselfestes ist, ist längst kein Geheimnis mehr und in den vergangenen Jahren überraschte das Model immer wieder außergewöhnlichen und skurrilen Kostümen. Einen kleinen Vorgeschmack gab sie bereits: „Ich habe vor ein paar Monaten angefangen und es ist dieses Mal besonders schwierig“, erklärt Heidi Klum gegenüber Bunte und fügt hinzu: „Ich versuche immer, die Leute zu überraschen – und ich hoffe, dass mir das wieder gelingt.“ Im vergangenen Jahr steckte Heidi Klum ihren Körper in ein Ganzkörper-Wurmkostüm.

Matthew Perry ist tot: „Friends“-Stars brechen ihr Schweigen

Am Samstag wurde Matthew Perry (†54) tot aufgefunden. Bekannt wurde der Schauspieler vor allem durch seine Rolle in der Serie „Friends“. Nun haben seine ehemaligen TV-Kollegen ihr Schweigen gebrochen und eine gemeinsame Erklärung ab. „Wir sind so vollkommen am Boden zerstört von dem Verlust von Matthew. Wir waren mehr als nur Cast-Kollegen. Wir sind eine Familie“, heißt es darin. Weiter lassen die „Friends“-Stars in dem Statement verlauten: „Es gibt so viel zu sagen, aber jetzt nehmen wir uns einen Moment, um zu trauern und diesen unfassbaren Verlust zu verarbeiten. Mit der Zeit werden wir mehr sagen, wenn wir dazu fähig sind. Jetzt gelten unsere Gedanken und Liebe Mattys Familie, seinen Freunden und allen, die ihn auf der Welt geliebt haben.“

TV-Star Elmar Wepper überraschend gestorben

Schauspiel-Legende Elmar Wepper ist tot. Der 79-Jährige sei „plötzlich umgekippt“, wie die Bild-Zeitung berichtet. Die Todesursache ist Herzversagen. Er prägte die deutsche Filmlandschaft mehr als 50 Jahre lang und war in zahlreichen Produktionen zu sehen. So trat er in Serien wie „Der Alte“ oder „Zwei Münchner in Hamburg“ an der Seite von Uschi Glas auf oder war in Spielfilmen wie „Kirschblüten – Hanami“ zu sehen. Über seinen älteren Bruder Fritz war Elmar Wepper 1974 zum Fernsehen gekommen, und zwar zur ZDF-Krimireihe „Der Kommissar“. Uschi Glas hat sich zu der traurigen Todesnachricht bereits geäußert. „Elmar Wepper war nicht nur ein Lieblings-Kollege von mir, sondern auch ein echter Freund. Ich kann es nicht fassen und bin sehr traurig“, erklärte sie gegenüber RTL.de.