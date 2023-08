In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 31.08.23

Liebes-Aus bei Oliver und Amira Pocher

Gerüchte gab es in den vergangenen Monate viele, jetzt ist es offiziell: Oliver und Amira Pocher haben sich getrennt! „Wir dachten uns, dass wir das hier auf diesem Wege wahrscheinlich am besten sagen können: Wir sind getrennt. Das war’s“, bestätigte Amira Pocher in ihrem Podcast „Die Pochers“. Sieben Jahre war das Paar zusammen, vier Jahre davon verheiratet. Beruflich wollen die beiden dennoch zusammen arbeiten und für ihre Kinder da sein. „Wir sind weiterhin für euch als Podcast-Paar da. Privat nicht mehr. Außer, dass wir natürlich Eltern von wundervollen Kindern sind“, so Amira Pocher weiter. Oliver Pocher sagte dazu: „Ich wollte mich nicht trennen, aber jetzt ist diese Situation, wie sie ist. Das muss man annehmen und gucken wie es weitergeht.“ Es klingt so, als habe Amira Pocher einen Schlussstrich gezogen – mehr Details haben sie zur Trennung nicht verraten.

Nach „Bachelorette“-Finale: Jennifer Saro und Fynn Lukas Kunz sind ein Paar

In der diesjährigen Staffel von „Die Bachelorette“ hat Jennifer Saro mit Fynn Lukas Kunz ihren Traummann gefunden. „Ich möchte dir von Herzen die letzte Rose geben, weil ich mich auch in dich verliebt habe“, sagt die Influencerin im Finale der Kuppelshow. Auf die Frage, ob er die Rose annehmen wolle, antwortete der 26-Jährige: „Ich verstehe die Frage nicht. Natürlich!“ Die Dreharbeiten in Thailand liegen bereits einige Monate zurück. Die Frage aller Fragen ist: Sind die beiden noch ein Paar? „Ja, wir sind immer noch zusammen“, sagte die Bachelorette beim großen Wiedersehen mit Frauke Ludowig nach dem Finale. Am Abend postete die Influencerin ein Bild mit ihrem Liebsten und schrieb „Happy End“ dazu. Die beiden haben auch darüber gesprochen, in Zukunft zusammenziehen zu wollen.

„Let’s Dance“-Hochzeit: Luca Hänni und Christina Luft haben sich getraut!

Sie haben es getan! „Let’s Dance“-Paar Luca Hänni und Christina Luft gaben sich das Ja-Wort. Im engsten Familienkreis in Italien fand die Hochzeit statt. „Eine schönere und familiärere Hochzeit häte es für uns nicht sein können. Wir haben mit unseren Liebsten jeden Moment genossen“, sagen Christina Luft und Luca Hänni laut RTL. Die Liebesreise begann bei „Let’s Dance“ im Jahr 2020. Das Paar hatte immer wieder von einer Hochzeit gesprochen – nun haben sie ernst gemacht.