Star-News des Tages am 31.07.23

Lady Gaga trauert um Tony Bennett: Sie hatten eine „magische Kraft“

An zwei Alben haben Lady Gaga (37) und der am 21. Juli verstorbene Tony Bennett (1926-2023) gemeinsam gearbeitet. Sie arbeiteten nicht nur beruflich zusammen, sondern waren auch gute Freunde. Auf Instagram hat sich Lady Gaga nun von Tony Bennett verabschiedet. „Ich werde meinen Freund für immer vermissen. […] Ich werde es vermissen, mit ihm zu singen, mit ihm aufzunehmen, mit ihm zu sprechen und zusammen auf der Bühne zu stehen“, schreibt die Musikerin. „Tony und ich hatten diese magische Kraft“, schreibt sie weiter. Die Sängerin findet rührende Worte: „Obwohl fünf Dekaden zwischen uns lagen, war er mein Freund, mein wirklich wahrer Freund.“ Tony Bennett war am 21. Juli im Alter von 96 Jahren in New York City gestorben.

Davina Geiss gratuliert ihrer Schwester Shania mit liebevollen Worten zum Geburtstag

Davina Geiss gratuliert in einem emotionalen Post ihrer kleinen Schwester zum Geburtstag. „Alles Gute zum Geburtstag. Ich bin so dankbar, dich zu haben. Dich meine Schwester nennen zu dürfen. Meine einzige Schwester! Ich liebe dich seit 19 Jahren und werde es bis zu meinem letzten Atemzug tun.“ Weiterhin schreibt sie: „Ich werde Mama und Papa immer dankbar sein, dass sie eine so erstaunliche Seele geschaffen haben. Du bist wirklich der mutigste, stärkste und schönste Mensch, den ich kenne.“ Dazu postete sie süße Fotos aus ihrer Kindheit.

Gebärmutter von Juliette Schoppmann wurde entfernt

DSDS-Star Juliette Schoppmann musste sich einer ernsten Operation unterziehen. In dem Eingriff wurde ihre Gebärmutter entfernt. „Ich hatte letzte Woche einen Eingriff. Da wurde mir die Gebärmutter entfernt und deswegen ist mein Lachen gedämpft, weil es noch wehtut“, offenbart die 43-Jährige in ihrem Podcast „Fühl Vergnügen“ mit Tahnee. Ihre Ehefrau habe sich riesige Sorgen gemacht. „Ich weiß, wie das ist, wenn man für sich selber denkt: ‚Ach nicht so schlimm, weitermachen.‘ Aber die Menschen, die euch lieben, die leiden so sehr mit“, gibt Juliette Schoppmann zu.