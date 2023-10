In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 30.10.23

Matthew Perry: Stars trauern um „Friends“-Star

Mit seiner Rolle Chandler Bing in der Serie „Friends“ erlangte Matthew Perry große Bekanntheit. Im Alter von 54 Jahren wurde er nun tot aufgefunden, wie TMZ berichtet. „Mein ältester Freund. Wir alle liebten Matthew Perry – und ich ganz besonders. Jeden Tag. Ich liebte ihn bedingungslos. Und er mich. Und ich bin gebrochen“, schrieb Schauspielerin Selma Blair bei Instagram. „Ich bin unendlich traurig, als ich heute vom Tod von Matthew Perry erfuhr. Sein Geschenk an die Welt wird für immer in Erinnerung bleiben“, so Octavia Spencer. „Ich bin erschüttert über den Tod von Matthew Perry. Als ich mal als Kind am Set mit meinem Vater und ihm war […], war er so nett und lustig und süß zu mir und meinen Schwestern. Ich weiß, dass er viele Herausforderungen in seinem Leben hatte. Ich hoffe, er kann in Frieden ruhen“, heißt es in einem emotionalen Post von Rumer Willis.

Robert Geiss: So liebevoll gratuliert er Carmen zum Hochzeitstag

Robert Geiss überrascht seine Frau Carmen mit einer romantischen Liebeserklärung am Hochzeitstag. „Fröhlichen Hochzeitstag, mein Schatz! … Wenn ich in der Zeit zurückreisen und noch einmal wählen dürfte, dann würde ich mich für dich entscheiden“, schrieb der Reality-Star bei Instagram. Das Paar gab sich vor genau 29 Jahren, am 30. Oktober 1994, in Las Vegas das Jawort. „Die Liebe zu dir löst so viel Glück und Freude in mir aus. Es braucht viel Zeit, um eine perfekte Beziehung aufzubauen“, so der TV-Star weiter. Und auch die 58-Jährige hat mittlerweile reagiert. „Danke, mein Schatz. Ich liebe dich“, schreibt sie.

Jack White ist mit 83 nochmal Papa geworden

Musikproduzent im Babyglück: Der Musikproduzent ist mit 83 Jahren nochmal Papa geworden! „Angelina Melody ist da!“, verrät er gegenüber RTL. „Ich hätte doch nie mehr damit gerechnet. Es ist alles auf ganz natürlichem Wege passiert. Hundertprozentig! Wir haben einfach Liebe gemacht“, erklärt er weiter. Das Baby kam am Montagmorgen auf die Welt. Jack White und seine Ehefrau Rafaella sind seit 2019 bereits Eltern eines Sohnes.