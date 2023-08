In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 30.08.23

Fata Hasanovic ist Mama geworden

Influencerin Fata Hasanovic ist Mama geworden! Sie postete zwei Schwarz-Weiß-Bilder, auf dem der Kopf und die kleinen Händchen ihres Babys zu sehen sind. „Unser Wunder hat gestern das Licht der Welt erblickt“, schreibt die 28-Jährige in den sozialen Netzwerken. „Wir genießen nun unsere gemeinsame erste Zeit. Uns geht es allen soweit gut und wir nehmen uns jetzt intensiv die Zeit zum Kuscheln und Lieben“, schreibt die ehemalige GNTM-Kandidatin weiter. Dann richtet sie direkt einige Worte an ihren Nachwuchs: „Unser Sohn, ich liebe dich von ganzem Herzen. Danke, dass du in unser Leben gekommen bist.“

Carmen und Robert Geiss gehen gegen abartige Fotos vor

Die Geissens zeigen gerne ihr Glamour-Leben und sind auch in den sozialen Netzwerken sehr aktiv. Im Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“ mit Comedienne Hazel Brugger und ihrem Ehemann Thomas Spitzer plaudertn Robert und Carmen Geiss auch über ernste Themen. Dort verraten sie, dass ihre Töchter sogenannte Dick Pics erhalten – gegen die Versender geht die Familie vor. „Gerade die Große bekommt immer so komische Fotos. Von Geschlechtsteilen von widerlichen Typen. Da gehe ich immer gerichtlich gegen vor. Immer, immer, immer! Weil ich das einfach so abartig finde“, sagt Carmen Geiss. „Gestern hab ich gerade wieder so ein Foto bekommen. Das habe ich heute der Anwältin schon weitergeleitet“, so die Ehefrau von Robert Geiss weiter.

Streik in Hollywood: „Breaking Bad“-Stars zeigen Flagge

Seit nunmehr 47 Tagen streikt die US-Schauspielergewerkschaft SAG-AFTRA. Der Betrieb in Hollywood kam seitdem zum Erliegen. Vor den Sony Studios nahe Los Angeles versammelten sich Schauspielerinnen und Schauspieler der beiden Erfolgsserien „Breaking Bad“ und „Better Call Saul“ und zeigen Flagge. „Wir wünschen uns lediglich eine gerechte Vereinbarung, die es den arbeitenden Schauspielern ermöglicht, Rechnungen und Miete zu bezahlen und Lebensmittel für ihre Familie zu kaufen“, sagt „Breaking Bad“-Hauptdarsteller Cranston. Er rief laut Hollywood Reporter dazu auf, dass die Produzentenvereinigung AMPTP wieder an den Verhandlungstisch zurückkehrt.