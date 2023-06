In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 30.06.23

Laura Müller kündigt erste OnlyFans-Pics nach Geburt an!

Michael Wendler und Laura Müller sind Eltern geworden. Die Influencerin will ihr Baby nicht in der Öffentlichkeit zeigen. „Um die Privatsphäre unseres Sohnes zu schützen, haben wir uns entschlossen, ihn nicht in der Öffentlichkeit zu präsentieren“, erklärte sie kürzlich. Dennoch kündigte sie jetzt erste Bilder auf ihrem Onlyfans-Account an. „In der kommenden Woche präsentiere ich hier meine erste Bilderstrecke nach der Schwangerschaft. Es wird gigantisch“, schreibt Laura Müller. Dazu postete sie einen Schnappschuss mit einem pinken BH, wo sie sich in der Sonne räkelt.

Oscar-Preisträger Alan Arkin stirbt mit 89 Jahren

Alan Arkin (1934-2023) ist tot.Am 29. Juni verstarb der Oscar-Preisträger im Alter von 89 Jahren, wie mehrere Medien berichten. „Unser Vater war eine einzigartig talentierte Naturgewalt – als Mann und als Künstler“, teilten seine Söhne Adam, Matthew und Anthony in einer gemeinsamen Mitteilung mit. Im Jahr 2007 gewann er den Oscar als „Bester Nebendarsteller“ für seine Rolle in „Little Miss Sunshine“. Alan Arkin wirkte in zahlreichen weiteren Produktionen mit – darunter „Argo“ (2012), „Glengarry Glen Ross“ (1992), „Edward mit den Scherenhänden“ (1990) oder „Catch-22“ (1970). Seine Karriere begann der Schauspieler zunächst am Theater.

Pink wird Opfer von Fahrraddieben

US-Sängerin Pink ist derzeit auf Tournee und macht auch Halt in vielen europäischen Städten. Am 1. und 2. Juli hat sie zwei Konzerte in Wien. Schon einige Tage davor wollte die Musikerin die Zeit in der österreichischen Hauptstadt genießen. Allerdings musste sie auch eine unschöne Erfahrung machen. Die Mountainbikes ihres Ehemanns und ihrer zwölfjährigen Tochter seien im Wiener Prater gestohlen wurden.Den Dieben wünscht Pinknichts Gutes: „Ich hoffe, wer auch immer sie geklaut hat, baut einen Unfall und schlägt sich das Knie auf.“ Auch in Deutschland gibt es einige Konzerte: Am 5. und 6. Juli tritt die Sängerin in München auf, am 8. und 9. Juli in Köln und am 12. und 13. Juli in Hannover.