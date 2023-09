In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 29.09.23

Nach Ollis Liebes-Post: Jetzt reagiert Amira Pocher

Bei den Pochers geht es drunter und drüber! Trotz der Trennung führen die beiden ihren Podcast zusammen. Amira hatte jetzt Geburtstag – und von Oliver Pocher kam ein emotionaler Instagram-Post. „Ich habe in den letzten Jahren Dir hier, auf dem oberflächlichen Instagram (und für alle ganz Oldschoolen Facebook) zum Geburtstag gratuliert und werde es auch, ein vermutlich letztes Mal, dieses Jahr machen“, schrieb der Comedian. Nun hat auch Amira Pocher im gemeinsamen Podcast dazu reagiert. „Ich konnte nicht lange schlafen. Und dann habe ich auch noch sehr sehr sehr schöne, emotionale Zeilen gelesen von dir – und musste dann erstmal, ja, klarkommen. Klarkommen, ja. Also, so viel dazu“, erklärte sie.

Kryptische Lyrics: Deutet Ed Sheeran hier Eheprobleme an?

Ed Sheeran und seine ehemalige Klassenkameradin Cherry Seaborn gehen seit neun Jahren gemeinsam durchs Leben. Seit 2019 sind die beiden auch verheiratet und ihr Familien-Glück krönen zwei gemeinsame Kinder. Sein neues Album „Autumn Variations“ enthält unter anderem ein Lied mit dem Titel „Punchline“. Darin sind kryptische Zeilen zu finden. „Ich kann nicht anders, als im Moment zerstörerisch zu sein. Es ist Wochen her, dass ich deinen Umriss gesehen habe. In meinem Zimmer ist eine so laute Stille. So klingt es, wenn man die Hoffnung verliert“, heißt es in dem Text. „Ich liebe dich so. Ich kann dieses Loslassen nicht ertragen. Ich habe immer noch das Gefühl, dass wir es hinbekommen könnten oder so. Warum ist dein Herz so eiskalt?“, heißt es in dem Refrain.

Nachwuchs bei „Let’s Dance“: Renata Lusin ist schwanger

Baby-News bei Renata Lusin! Die Profitänzerin ist im fünften Monat schwanger. Vater des Kindes ist ihr Ehemann Valentin Lusin, welcher ebenfalls Teil der erfolgreichen Show ist. „Ich bin so stolz auf meine Frau, dass sie immer stark geblieben ist“, freut sich der werdende Papa im Interview mit RTL. Bei Instagram freuen sich zahlreiche „Let’s Dance“-Kollegen. „Herzlichen Glückwunsch von ganzem Herzen an meine wunderbaren ‚Let’s Dance‘-Kollegen Valentin und Renata“, schreibt Massimo Sinató. „Herzlichen Glückwunsch auch von mir. Wunderschöne News“, meinte auch Ekaterina Leonova.