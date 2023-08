In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 29.08.23

Ermittlungen eingestellt: Erste Worte von Till Lindemann!

Mehrere Frauen haben in den vergangenen Wochen schwere Anschuldigungen gegen Rammstein-Sänger Till Lindemann erhoben. Die Ermittlungen wurden jetzt eingestellt. Der Musiker hat sich jetzt erstmals zu Wort gemeldet. „Ich danke allen, die unvoreingenommen das Ende der Ermittlungen abgewartet haben“, sagt Till Lindemann. Seine Anwälte haben sich in einer Pressemitteilung zu Wort gemeldet: „Mit Verfügung vom 29.08.2023 hat die Staatsanwaltschaft Berlin nunmehr das Ermittlungsverfahren nach § 170 Abs. 2 StPO, also mangels hinreichenden Tatverdachts, eingestellt. Da die Anzeigenerstatter nicht zu angeblichen Opfern von Till Lindemann zählen, steht ihnen ein Rechtsmittel gegen die Verfahrenseinstellung nicht zu.“ Und auch die Staatsanwaltschaft Berlin veröffentlichte ein Statement: „Die Auswertung der verfügbaren Beweismittel – vor allem der Presseberichterstattung, die sich auf anonyme Hinweisgeberinnen und Hinweisgeber bezieht, wie auch der ergänzenden Vernehmung von Zeuginnen – hat keine Anhaltspunkte dafür erbracht, dass der Beschuldigte gegen deren Willen sexuelle Handlungen an Frauen vorgenommen, diesen willensbeeinflussende oder ausschaltende Substanzen verabreicht oder gegenüber minderjährigen Sexualpartnerinnen ein Machtgefälle ausgenutzt hat, um diese zum Geschlechtsverkehr zu bewegen. Die Ermittlungen waren aufgrund von Anzeigen Dritter in Zusammenhang mit Presseberichterstattung eingeleitet worden. Die in der Presseberichterstattung wiedergegebenen Angaben von Zeuginnen und Zeugen haben sich durch die Ermittlungen nicht bestätigt.“

Trace Cyrus sicher: Ohne Miley wäre er erfolgreicher gewesen

Trace Cyrus kommt aus einer bekannten Familie: Sein Vater ist der Countrysänger Billy Ray Cyrus und seine Schwester Miley Cyrus ist weltbekannt. Und auch Trace selber macht Musik. Er ist sich aber sicher: Ohne seiner Familie wäre er erfolgreicher gewesen. „Ich liebe meine Familie so sehr, aber ich glaube, ich wäre viel erfolgreicher, wenn ich nicht zu einer berühmten Familie gehören würde“, erklärt der 34-Jährige bei Instagram. Er hjabe bereits einen Plattenvertrag gehabt, als Miley erst in den Startlöchern ihrer Karriere stand. „Als ich in anderen Ländern auf Tournee war, wussten die Leute noch nicht einmal, wer Miley ist“, so der 34-Jährige.

Anne Wünsche ist jetzt Botschafterin der Sex-Messe Venus!

Anne Wünsche wurde durch „Berlin – Tag & Nacht“ bekannt ist und ist seitdem als Influencerin sehr erfolgreich. Bei OnlyFans zeigt sie sich zudem sehr freizügig. Nun wurde bekannt: Sie wird Botschafterin der Erotikmesse Venus. „Alle Markenbotschafterinnen werden die VENUS am Donnerstag, den 26. Oktober um 11:00 Uhr eröffnen und während der vier Messetage mehrere Autogrammstunden geben“, teilte das Team mit. Dabei sein wird auch Micaela Schäfer. „Das wird wieder eine krasse Messe! Ich freue mich auf die Mädels und auf euch!“, erklärte das Erotikmodel.