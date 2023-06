In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 29.06.23

Nach Intensivstation: Madonna aus dem Krankenhaus entlassen

Madonna ist laut Medienberichten zusammengebrochen und kam danach auf die Intensivstation. „Ihr Gesundheitszustand verbessert sich, aber sie ist immer noch in ärztlicher Behandlung. Es wird eine vollständige Genesung erwartet“, teilte ihr Management am Mittwoch mit. Ihre Tournee muss verschoben werden. „Zu diesem Zeitpunkt müssen wir alle ihre Verpflichtungen pausieren, was auch die Tournee einschließt. […] Wir werden weitere Details bekannt geben, sobald wir mehr wissen, einschließlich eines neuen Startdatums für die Tournee und für verschobene Shows“, heißt es in dem Statement weiter. Laut CNN wurde der Popstar mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen und befindet sich zu Hause in New York city.

Anna-Maria Ferchichi macht zweiten Schwangerschaftstest!

Bushido und Anna-Maria Ferchichi werden erneut Eltern. Es wäre das neunte Kind für die Beauty – damit habe sie nicht gerechnet. Da sie dem ersten Test nicht traut, will sie noch einen zweiten machen. „Ich habe jetzt gerade nochmal einen Test gemacht“, erzählt die achtfache Mama bei Instagram. „Ich werde auch 42. Ich denke immer, mein Körper kann das dann nicht mehr machen, aber er ist auch positiv“, meint die Frau von Bushido. Sie erfuhr durch Zufall, dass sie schwanger ist. „So absurd. Der Test war ein absoluter Zufall“, so die Brünette.

Offiziell: Netflix arbeitet weiter mit Meghan und Harry zusammen

Nach dem Ende ihres Spotify-Deals hatte es viele Gerüchte um Prinz Harry und Herzogin Meghan gegeben. Nun steht fest: Netflix will weiter mit den beiden zusammenarbeiten! „Wir schätzen unsere Partnerschaft mit Archewell Productions“, erklärte ein Netflix-Sprecher laut dem „People“-Magazin. Man werde „weiterhin an einer Reihe von Projekten zusammenarbeiten, darunter auch an der kommenden Dokumentarserie ‚Heart of Invictus'“. DasDoku-Format „Harry & Meghan“ sei ein riesiger Erfolg bei dem Streamingdienst gewesen. Noch im Sommer 2023 startet nun Prinz Harrys „Heart of Invictus“ bei Netflix.