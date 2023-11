In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 28.11.23

Julian F.M. Stoeckel ist schockiert: „Gil hat damit einen gesellschaftlichen Schaden angerichtet“

Die Antisemitismusvorwürfe von Gil Ofarim gegen einen Mitarbeiter eines Leipziger Hotels stimmten nicht. Das hat der Sänger vor einem Gericht zugegeben. Julian F.M. Stoeckel ist darüber schockiert. „Es geht ja nicht nur darum, dass er gelogen hat, das hat ja ganz andere Kreise gezogen“, erklärt der 36-Jährige in einem Interview mit RTL. „Ich dachte mir, wenn Personen des öffentlichen Lebens jetzt schon mit so einem Antisemitismus konfrontiert werden, ist es ja eine Gefahr für uns alle“, so der Entertainer. Es sei für ihn ein riesiger Skandal, dass sich das als Lüge herausstellt. „Das verunglimpft ja alle Opfer, die unter Homophobie und Antisemitismus leiden“, so Julian F.M. Stoeckel. Und weiter: „Wenn es ihm wirklich um mediale Aufmerksamkeit und Präsenz ging. Also, so doof kann doch eigentlich keiner sein.“

Überdosis: Daran verstarb „CSI“-Star Evan Ellingson

Evan Ellingson ist vor einigen Wochen im Alter von nur 35 Jahren verstorben. Bekannt wurde der Schauspieler vor allem durch die Serie „CSI: Miami“. Er wurde leblos in seinem Haus aufgefunden. Jetzt ist die Todesursache bekannt. Er sei an einer versehentlichen Überdosis Fentanyl verstorben, wie ein Sprecher der zuständigen Gerichtsmedizin laut E! News mitteilte. In den vergangenen Jahren hatte er immer wieder mit Drogenproblemen zu kämpfen. „Er setzte sich leidenschaftlich dafür ein, Menschen auf Hilfsangebote aufmerksam zu machen und wurde erst kürzlich wieder rückfällig, nachdem ihm nach einem zahnärztlichen Eingriff Opioide verschrieben worden waren“, teilte seine Familie kurz nach seinem Tod gegenüber NBC News mit.

Paris Hilton fühlt sich mit ihren zwei Kindern „so komplett“

Paris Hilton ist total happy! Die Hotelerbin und ihr Mann Carter Reum sind Anfang des Jahres erstmals Eltern geworden. Per Leihmutter kam ihr Sohn auf die Welt. Erst kürzlich verkündete Paris Hilton, dass heimlich noch ein Kind bekommen habe. „Ich bin einfach überglücklich, dass unsere kleine Prinzessin da ist!“, sagt die 42-Jährige im Interview mit People. „Mein Leben fühlt sich so komplett an, weil ich erst meinen kleinen Jungen und jetzt mein kleines Mädchen habe“, eerklärt sie weiter. Sie seien total glücklich und freuen sich jetzt vor allem auf die Weihnachtszeit.