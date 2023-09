In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 28.09.23

Michael Gambon: Der „Harry Potter“-Star ist tot!

Michael Gambon wurde vor allem als „Professor Dumbledore“ in den „Harry Potter“-Filmen bekannt. „Wir sind am Boden zerstört, den Verlust von Sir Michael Gambon bekannt zu geben. Als geliebter Ehemann und Vater ist Michael Gambon friedlich im Krankenhaus gestorben, mit seiner Frau Anne und seinem Sohn Fergus an seinem Bett“, teilten die Angehörigen in einer Erklärung mit. Gambon übernahm die Rolle ab dem dritten Film von Schauspieler Richard Harris, welcher im Jahr 2002 verstorben ist.

Mariah Carey hat Ex-Mann Nick Cannon das Leben gerettet!

Nick Cannon ist Mariah Carey hatten sich in den 2000er Jahren kennengelernt. 2008 kam die Hochzeit, acht Jahre später folgte dann jedoch die Scheidung. Nick erzählt im „The Diary Of A CEO“-Podcast, dass Mariah in nach seiner Lupus-Diagnose sehr unterstützt habe. „Sie war mein Fels in der Brandung. Um ehrlich zu sein, wäre ich wahrscheinlich nicht mehr am Leben, wenn sie nicht so hart mit den Ärzten, mit mir, mit meiner Sturheit umgegangen wäre“, erzählt er. Bis heute sind sie eng befreundet. „Ich habe das Gefühl, dass ich mich für sie angestrengt habe und das werden wir auch weiterhin füreinander tun – ich gebe auch heute mein Leben für sie“, so Nick Cannon.

„Tagesschau“-Star Susanne Daubner erklärt ihren Lachflash

Susanne Daubner hat in der „Tagesschau“ einen Lachflash bekommen. Jetzt verriet die Moderatorin, was wirklich dahintersteckt. „Es war einer Situation geschuldet, die ich gar nicht so richtig erklären kann“, erklärt die 62-Jährige in der Bild-Zeitung. „Ich […] dachte: Oh je, ich bin schon auf Sendung. Und just in dem Moment musste ich loslachen. Es dauerte gefühlt eine kleine Ewigkeit“, erinnert sie sich. Kritisiert dafür wurde sie nicht: „Die Resonanz auf meinen Lachanfall war auf jeden Fall durchweg positiv bis großartig – von ‚Sie haben mir den Tag gerettet‘ über ‚Herrlich! Wunderbar fröhlicher Start in den Tag‘ bis hin zu ‚Schön, dieses Lachen. Mehr davon, die Welt ist schon ernst genug!'“