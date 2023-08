In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 28.08.23

Prinz Marcus quält Schildkröte – jetzt schaltet sich PETA ein

Dieser Schuss ging nach hinten los! Prinz Marcus postete einen Clip im Netz, wie er mit einem Ball eine Schildkröte abschießt. Der Skandal-Clip sorgte für einen heftigen Shitstorm im Netz. Zahlreiche Stars reagieren fassungslos. „Du kannst doch spinnen so viel wie du willst, aber gottverdammt lass die Tiere in Ruhe“, schrieb „Goodbye Deutschland“-Auswanderin Nadescha Leitze. „Nen Prinzentitel kaufen, DAS ist scheinbar einfach. Empathie, Verstand, Respekt … all das ist scheinbar nicht kaufbar, sondern hat wohl mit Erziehung und Charakter zu tun“, meint Hundeprofi Martin Rütter. Jetzt schaltet sich PETA ein und will prüfen, ob die Behörden in Dubai eine Anzeige zulassen. „Der respektlose Umgang mit der Schildkröte ist einfach nur widerlich. Prinz Marcus hat in der Vergangenheit wiederholt unter Beweis gestellt, dass er kein Mitgefühl besitzt. Nun brüstet er sich sogar offen damit, dass es ihm Spaß macht, die Schildkröte zu quälen – vermutlich nicht das erste Mal. Auch soll seine Tochter das Tier missbrauchen, indem sie darauf reitet“, schreibt PETA in einer Mitteilung.

Adele brach während eines Auftritts hinter Bühne zusammen

Adele hat das Musikgeschäft erobert und gehört zu den erfolgreichsten Sängerinnen unserer Zeit. Die Sängerin leidet jedoch unter chronischen Rückenschmerzen, wie sie zu Beginn des Jahres verriet. Nun macht sie ein weiteres Geständnis: Bei einem Auftritt sei sie aufgrund ihrer Schmerzen zusammengebrochen. „Adele brach während eines Auftritts hinter Bühne zusammen“, sagte die Musikerin laut The Sun. Bereits in der Vergangenheit ging Adele mit ihrer Krankheit offen um. „Ich hatte meinen ersten Bandscheibenvorfall mit 15, weil ich geniest habe. Ich lag im Bett, nieste und meine fünfte Bandscheibe flog raus“, verriet die Sängerin im Jahr 2021 gegenüber The Face.

Elton John nach Sturz in Klinik

Popstar Elton John ist zu Hause gestürzt und hat eine Nacht im Krankenhaus verbracht. „Wir können bestätigen, dass Elton nach einem Ausrutscher gestern in seinem Haus in Südfrankreich vorsorglich die örtliche Klinik aufgesucht hat“, wird ein Sprecher von der Nachrichtenagentur PA zitiert. Er gab aber schnell Entwarnung: „Nach einer Kontrolluntersuchung wurde er heute Morgen sofort entlassen und ist jetzt wieder zu Hause und bei guter Gesundheit.“ Der Sä#nger habe sich kleinere Verletzungen zugezogen und ihm gehe es mittlerweile wieder gut.