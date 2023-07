In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 28.07.23

Kreditkartenbetrug: Pietro Lombardi verlor 500.000 Euro!

Pietro Lombardi ist mega erfolgreich. Dennoch musste der Sänger einen schweren Schicksalsschlag verkraften: Der DSDS-Juror wurde Opfer von Kreditkartenbetrug! Die Tat geschah bereits im Jahr 2019. Bei Instagram hat der Musiker jetzt jedoch weitere Details verraten. „Die Betrüger konnten bis heute nicht gefunden werden!“, so der 31-Jährige. Besonders über das Verhalten der Banken sei er verärgert. „Ich habe bis heute weder von den Banken noch von meinem alten Kreditkartenanbieter einen Cent zurückerstattet bekommen, obwohl ganz klar war, dass es um einen Kreditkartenbetrug geht“, meint Pietro Lombardi. Er glaube nicht daran, dass er sein Geld jemals wieder bekommen wird: „So hart es klingt, ich habe damit abgeschlossen.“

Demi Lovato gesteht: Drogenüberdosis hat zu Seh- und Hörverlust geführt

Demi Lovato ist gerade mal 30 Jahre jung – dennoch habe sie gesundheitliche Probleme. Das ist vor allem auf ihre Drogenvergangenheit zurückzuführen, über die sie offen spricht. Ich würde meinen Weg nicht ändern, weil ich nichts bereue. Das, was ich am ehesten bereue, ist die Überdosis, die ich genommen habe“, gesteht die Musikerin während eines Auftritts bei SiriusXM’s „Andy Cohen Live“. Und weiter: „Und ich wünschte, jemand hätte mir gesagt, dass ich schön bin, weil ich es nicht geglaubt habe. Und zweitens wünschte ich, jemand hätte mir gesagt, dass der Schmerz vergeht, wenn man ihn einfach aussitzt.“ Sie leide noch heute an einer Seh- und Hörbehinderung und fahre deshalb kein Auto mehr.

Shania und Davina Geiss hatten Autounfall!

Schock für die Töchter von Carmen Geiss! Shania und Davina waren in einem Autounfall verwickelt. „Shania und ich hatten vor zwei Tagen einen kleinen Autounfall. Zum Glück ist uns nichts passiert“, so Davina Geiss in einer Instagram-Story. „Jemand ist uns hinten reingefahren“, betont sie und macht damit klar, dass ihre jüngere Schwester keine Schuld an dem Unfall hatte. Das Auto von Shania habe jedoch einen Totalschaden. Der Wagen musste in eine Werkstatt. „Ich hoffe, dass Shania ihr Baby bald wiederbekommt“, so Davina Geiss.