Star-News des Tages am 28.06.23

Bushido und Anna-Maria Ferchichi werden nochmal Eltern

Damit dürften selbst Bushido und Anna-Maria Ferchichi nicht gerechnet haben! Denn das Paar erwartet erneut Nachwuchs – es wäre bereits das neunte Kind für Anna-Maria Ferchichi. „Ich lag abends im Bett und dachte: Wann hatte ich denn zuletzt meine Tage? Ist ja auch schon zwei Wochen zu spät. Dann hat mich das Gefühl nicht losgelassen. Vielleicht der Stress“, so die 41-Jährige bei Instagram. Dann habe sie in einer Drogerie einen Test geholt. „Habe einen kleinen Schock!“, gestand die 41-Jährige. Und auch Bushido ist außer sich vor Freude: „Ich bin einfach sprachlos und so gesegnet. Wenn man denkt, das Leben kann nicht besser werden, bekommt man so eine Nachricht.“

Neue Vorwürfe gegen Kanye West!

Kanye West sorgte in den vergangenen Monaten immer wieder für negative Schlagzeilen. Nun gibt es gegen den Rapper erneut heftige Vorwürfe. Ein Geschäftsmann wirft dem Rapper vor, sich antisemitisch geäußert zu haben. „Kanye war sehr wütend, er sagte: ‚Ich möchte dich schlagen‘ und ‚Du bist genau wie die anderen Juden‘. Er genoss es fast, wie beleidigend er sein konnte, und benutzte diese Ausdrücke in der Hoffnung, mich zu verletzen“, sagt der ehemalige Geschäftspartner in dem Dokumentarfilm „In Troube with KanYe“. Der Unternehmer sagt weiter: „[Kanye] hat versucht, mich als Rassisten zu bezeichnen, als ich ihm sanft gesagt habe, dass es nicht gut für ihn oder Stem ist, eine ganze Rasse von Menschen anzugreifen“

Monica Bellucci bestätigt ihre Beziehung mit Tim Burton!

Monica Bellucci ist überglücklich! In den vergangenen Monaten gab es Gerüchte, dass die Schauspielerin etwas mit Tim Burton haben soll. Keiner der beiden hat sich bisher geäußert – bis jetzt! Denn die 58-Jährige hat die Beziehung mit dem Filmemacher bestätigt und kommt aus dem Schwärmen gar nicht mehr raus. „Was ich sagen kann… Ich bin froh, diesen Mann getroffen zu haben“, sagt Monica Bellucci gegenüber der französischen „Elle“. „Ich habe den Mann kennengelernt, liebe ihn und jetzt treffe ich den Regisseur, ein neues Abenteuer beginnt“, schwärmt die Schauspielerin. Und sie liebt auch seinen Job: „Ich liebe diese Traumwelt, in der die Monster freundlich sind, in der wir unsere dunklen Seiten in etwas Helles, Versöhnliches verwandeln können.“