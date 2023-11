In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 27.11.23

Sarah Engels: „Ich habe Erfahrung mit häuslicher Gewalt machen müssen“

Trauriges Geständnis von Sarah Engels! Anlässlich des „Orange Day“ (Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen) hat die 31-Jährige über ihre traurige Vergangenheit gesprochen. Auch sie wurde Opfer von häuslicher Gewalt. „Ich selbst habe in meiner Vergangenheit auch leider Erfahrung mit häuslicher Gewalt machen müssen“, erzählt sie in ihrer Instagram-Story. „Ich weiß genau, wie es sich anfühlt nicht gehört, gesehen oder sich sogar selbst dafür verantwortlich zu machen. Ich habe mir einreden lassen, dass ich selbst Schuld daran bin und dieser Konsequenz verdienen würde. Heute weiß ich aber: ICH HÄTTE ES NIEMALS AKZEPTIEREN DÜRFEN!“, so Sarah Engels.

Wegen öffentlichem Rosenkrieg: Amira Pocher verliert Job

Es dürfte eine bittere Enttäuschung für Amira Pocher sein! Seit ihrer Trennung von Oliver Pocher steht sie immer wieder in Kritik. Die Schlammschlacht hat nun Konsequenzen: Amira Pocher verliert einen Job! Der Bundesverband der Edelsteine und Diamanten wollte Amira eigentlich zu seiner Botschafterin machen. Nun erhält Schauspielerin Liz Baffoe den Job als Botschafterin. „Wir brauchen Planungssicherheit und wir hatten das Gefühl, dass wir die mit Frau Pocher nicht haben. Die ganze negative Presse aktuell passt auch nicht so ganz“, erklärt der Vorstandsvorsitzende in der Bild-Zeitung.

„Alle verarscht“: Djamila Rowe rechnet mit Ex-BFF Yvonne Woelke ab!

Djamila Rowe und Yvonne Woelke waren beste Freundinnen. Doch seit den Fremdgeh-Gerüchten ist die Freundschaft wohl endgültig Geschichte. Zwar bestreiten Peter Klein und Yvonne Woelke eine Affäre – Djamila Rowe scheint das jedoch anders zu sehen. Sie wurde bei Instagram gefragt, ob sie glaube, dass Peter und Yvonne eine Affäre haben. Die Antwort hätte kaum klarer ausfallen können: „Meine klare Antwort ist […]: Ich glaube, da läuft was und ich glaube, wir werden alle verarscht.“ Sie hat sich auch dazu geäußert, wie sie es findet. dass Iris und Peter Klein gemeinsam im „Promi Big Brother“-Container sind. „Ich finde das gut, so wie sie sich gibt und ich finde das gut, wie Peter und Iris mittlerweile miteinander umgehen“, so Djamila Rowe.