Star-News des Tages am 27.10.23

Oliver Pocher: „Es geht weiter, ich habe eine Mission!“

Der letzte gemeinsame Podcast von Oliver und Amira Pocher ging online. Dieser wurde bereits im September aufgezeichnet und jetzt veröffentlicht. Vor einigen Tagen erklärte der Comedian, nicht mehr mit Amira zusammenarbeiten zu wollen. „Aufgrund der mir erlangten Erkenntnisse der letzten Tage und den dadurch entstandenen Vertrauensverlust ist eine weitere Zusammenarbeit mit Amira unmöglich“, hat er vor einigen Tagen verkündet. „Ihr habt es vielleicht mitbekommen, dies wird leider die letzte Ausgabe mit Amira sein – von den Pochers“, schrieb Oliver Pocher in einer Instagram-Story. „Wir haben uns entschlossen, euch noch diese Ausgabe final mit auf den Weg zu geben. Sie wurde am 11. September aufgezeichnet, anlässlich unseres Live-Auftritts in Köln. Deswegen ist es nicht ganz aktuell, aber trotzdem sehr interessant, sich das anzuschauen“, so der Entertainer.

Bella Hadid äußert sich erstmals zum Angriff gegen Israel

US-Topmodel Bella Hadid hat sich erstmals zu dem Angriff der Hamas auf Israel geäußert. Hintergrund: Die 27-Jährige hat palästinensische Wurzeln. Fans hatten deshalb schon länger auf ein Statement gewartet. „Vergebt mir mein Schweigen“, schreibt Bella Hadid jetzt bei Instagram. „Ich muss erst noch die richtigen Worte für diese schrecklichen letzten zwei Wochen finden. […] Mein Herz blutet vor Schmerz.“ Und weiter: „Alle Religionen sind friedlich – es sind die Regierungen, die korrupt sind. Und eine Verflechtung von beiden ist die größte Sünde von allen.“

Deutsche Stars erleben hautnah Dubai-Unwetter

Dubai ist mittlerweile das Paradies von zahlreichen Promis geworden. Dort spielte das Wetter jedoch verrückt: Ein heftiges Unwetter zog über die Metropole. Und deutsche Stars befanden sich mittendrin! „Es ist schwarz gefühlt da draußen. Blitze, die bis zum Boden gereicht haben. So krass. Rette sich, wer kann. Das ist echt unheimlich“, schrieb Tanja Szewczenko bei Instagram. „Heute schlechtes Wetter in Dubai. Der Sandsturm mit Regen stürmt im wahrsten Sinne des Wortes auf den Hafen zu“, schrieb Robert Geiss in den sozialen Netzwerken. Georgina Fleur meint: „Da draußen ist so ein Unwetter. Was fliegt denn da unten? Wow ey, da sind so viele Blitze“, beobachtete sie aus einem Hochhaus.