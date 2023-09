In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 27.09.23

Hollywood: Drehbuchautoren beenden Streik

Seit mittlerweile mehreren Monaten haben die Drehbuchautoren in Hollywood gestreikt. Doch jetzt wurde eine Einigung erzielt. Die US-Autorengewerkschaft WGA (Writers Guild of America) hat einer vorläufigen Einigung zwischen der Gewerkschaft und den großen Studios und Streaming-Anbietern in den USA zugestimmt. Der neue Deal ist bis 2026 gültig. „Wir können mit großem Stolz sagen, dass diese Einigung außergewöhnlich ist – mit bedeutenden Gewinnen und Sicherungsmaßnahmen für Autoren in jedem Sektor unserer Mitgliedschaft“, erklärte die WGA in einer Mitteilung. Der erste Streik von Schauspielern und Drehbuchautoren in den USA seit mehr als 60 Jahren hatte Hollywood fast lahmgelegt. In den vergangenen Monaten konnten dadurch keine Filme oder Serien mehr in Hollywood gedreht werden.

Heidi Klum blickt auf ihre Karriere zurück: „Ich war zu dick“

Heidi Klum ist einer der gefragtesten Models weltweit. Doch der Anfang war nicht einfach, wie die GNTM-Jurorin jetzt verriet. „Ich war nie Teil der Supermodels damals. Ich erinnere mich, als ich in Paris war, habe ich all diese Kleider anprobiert, aber ich war zu dick“, erklärte das Supermodel gegenüber dem People-Magazin. „Meine Agentur hat damals zu mir gesagt: ,Du bist viel zu kommerziell. Du wirst nie auf ein Cover kommen“, erinnert sie sich weiter. Heidi Klum gab aber nie auf und hat es allen gezeigt. Als sie für das Label „Victoria’s Secret“ über den Laufsteg lief, landete sie ein Jahr später auf dem Cover der Sports Illustrated.

Autsch! Daniel Völz hat sich auf der Wiesn verletzt

Seinen Wiesn-Besuch hat sich Daniel Völz (38) ganz sicher anders vorgestellt. Denn der Ex-Bachelor hat sich dort verletzt und läuft jetzt mit Krücken. „Mein Oktoberfest endet etwas anders als erwartet“, schreibt der 38-Jährige bei Instagram. „Leider bin ich dann ein bisschen falsch aufgekommen, als ich oben angelangt bin“, erklärt der Reality-Star seiner Community. Dann erklärt er weiter: „Die Knochen haben sich berührt beim Aufprall und eine Kapsel verletzt und letztendlich wurden auch die Knochen verletzt, zum Glück aber nichts gebrochen und nichts gerissen!“ Dennoch nimmt es der einstige Bachelor mit Humor.