Star-News des Tages am 27.07.23

Nach Tod von Sinéad O’Connor: Polizei gibt neue Details bekannt

Die irische Sängerin Sinéad O’Connor ist im Alter von 56 Jahren verstorben. Die Polizei hat nun weitere Statements zu ihrem Tod veröffentlicht. „Die Polizei wurde am Mittwoch, dem 26. Juli, um 11.18 Uhr nach einer Meldung über eine nicht ansprechbare Frau in einem Wohnhaus in der Gegend SE24 gerufen“, heißt es in einem Statement der Polizei, welche dem britischen Mirror vorliegt. „Die Beamten trafen ein. Eine 56-jährige Frau wurde noch vor Ort für tot erklärt“, heißt es in der Mitteilung weiter. Sinéad O’Connor war eine der bekanntesten Musikerinnen Irlands. Ihren Durchbruch feierte die Musikerin mit dem Song „Nothing Compares 2 You“, welcher die Charts eroberte.

Sinéad O’Connor: Stars trauern um die Sängerin

Der frühe Tod von Sinéad O’Connor schockt auch ihre prominenten Kollegen. Zahlreiche Stars haben sich zu Wort gemeldet. Jamie Lee Curtis teilte ein Schwarz-Weiß-Foto. „Ich habe Sinéad einmal a cappella in einer leeren Kapelle in Irland singen hören. „Wir haben dann zusammen Eminem auf einem Festival besucht. Ich liebte sie. Ihre Musik. Ihr Leben. Sie war Opfer von Kindesmissbrauch und eine riesige Kämpferin gegen unfaire und ungerechte drakonische Gesetze, die sie in Irland zu ändern half“, schrieb die Schauspielerin. „Ich bin erschüttert. Liebe dich, Sinead!“, meint der britische Sänger Boy George. „Als Teenager habe ich diese Frau von Weitem verehrt. Ich werde sie immer bewundern. Ich hatte das Glück, ein paar Mal mit ihr rumzuhängen, als ich 20 war“, schreibt die australische Schauspielerin Toni Collette.

Daniela Büchner wurde fast Opfer von Betrügern

Schock-Moment für Daniela Büchner! Die „Goodbye Deutschland“-Auswanderin wurde fast Opfer von Betrügern. Unbekannte hatten versucht, ihr Bankkonto zu hacken. „Irgendein Depp da draußen oder mehrere Leute haben versucht, mein Konto zu hacken. Vielen Dank auch, ich werde jetzt gleich zur Polizei gehen“, schreibt die 45-Jährige in einer Instagram-Story. Weiter schreibt sie: „Die Karte ist blockiert, da geht gar nichts mehr. Es konnte auch Gott sei Dank nicht gezahlt werden, man hat nur gesehen, sie haben es versucht“, so die einstige Dschungelcamperin. Daher sei kein großer Schaden entstanden, „aber es ist wirklich sehr, sehr ärgerlich.“