Star-News des Tages am 27.06.23

Gegen Michael Jackson: Belästigungsklage kommt wohl doch vor Gericht

Wade Robsons klagte gegen Michael Jackson (1958-2009) wegen sexueller Belästigung. Da der Musiker nicht mehr lebt, soll seine Nachlassverwaltung dafür geradestehen. Der Fall könnte nun doch vor Gericht kommen, wie das Promimagazin „TMZ“ berichtet. 2021 hatte ein Gericht die Klage gegen Jacksons Firmen mehrmals abgewiesen. Ein Berufungsgericht hat jetzt aber entschieden, dass der Fall doch verhandelt werden kann. Insider berichten dem Blatt jedoch, dass sich das Anwaltsteam von MJJ Productions sicher sei, den Fall zu gewinnen. Schon in der Vergangenheit hatten die Anwälte bei der Klage einige Erfolge verbuchen können.

Wincent Weiss ehrlich: Seine Tour war wirtschaftlicher Flop

Wincent Weiss zählt zu den erfolgreichsten Popkünstlern in Deutschland. Der Sänger ging in diesem Jahr wieder auf Tour – der Ticketverkauf war ein voller Erfolg. Dennoch hat er mit der Tour einen wirtschaftlichen Flop hingelegt, wie er jetzt ehrlich zugibt. „Aus rein wirtschaftlicher Sicht hätte ich die Tournee absagen müssen, aber das wollte ich nicht. Die Leute haben so lange darauf gewartet“, sagt der „Feuerwerk“-Interpret gegenüber dem „Hamburger Abendblatt“. Die Tour musste zudem öfter verschoben werden, außerdem sind die Energie- und Transportkosten gestiegen. Der Musiker hat einen höheren Betrag aus eigener Tasche gezahlt.

Michael Wendler und Laura Müller wollen ihren Sohn nicht zeigen

Michael Wendler und Laura Müller sind Eltern geworden! Ihren Sohn wollen die beiden jedoch nicht in der Öffentlichkeit zeigen. „Um die Privatsphäre unseres Sohnes zu schützen, haben wir uns entschlossen, ihn nicht in der Öffentlichkeit zu präsentieren“, stellt die 22-Jährige in einer Instagram-Story klar. Es wird also keine Schnappschüsse in den sozialen Netzwerken geben. Das Paar ist jedoch total glücklich. „Unser Baby ist da. Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner, als ich ihn mir immer vorgestellt habe. […] Er ist so ein wunderschönes Baby“, schrieb Laura Müller bei Instagram.