Star-News des Tages am 26.10.23

Britney Spears hat Jason Alexander aus Langeweile geheiratet

Britney Spears hat schon mehrmals geheiratet. Nun verriet sie in ihrer Biografie: Jason Alexander habe sie nur aus Langeweile geheiratet! „Die Leute haben mich gefragt, ob ich ihn geliebt habe. Um es klar zu sagen: Er und ich waren nicht verliebt. Ich war nur ehrlich gesagt sehr betrunken – und wahrscheinlich in einem allgemeineren Sinne zu der Zeit in meinem Leben sehr gelangweilt“, gibt die „Toxic“-Interpretin in ihren Memoiren „The Woman in Me“ zu. Die Ehe hielt übrigens nur 55 Minuten.

Erstmals auf Sexmesse: Anne Wünsche ist eingeschüchtert!

Mit freizügigen Fotos ist Anne Wünsche bei Onlyfans schon länger unterwegs. Nun wurde die Influencerin sogar Markenbotschafterin der Sexmesse Venus. Neben Micaela Schäfer & Co. posierte die ehemalige „Berlin – Tag & Nacht“-Darstellerin vor dem Eingang. „Könnt ihr euch vorstellen, wie ich mich gefühlt habe? Alle in Heels und dann ich…“, schreibt Anne Wünsche bei Instagram. „Die laufen hier auch nackt rum. Also komplett. Bin ich hier richtig?“, fragt sie dann eingeschüchtert. Dennoch scheint Anne Wünsche viel Spaß daran zu haben.

Beauty-Influencerin Juliana Rocha stirbt mit nur 25 Jahren

Riesige Trauer um Juliana Rocha! Die Beauty-Influencerin ist im Alter von nur 25 Jahren verstorben. „Die Familie von Juliana Rocha teilt ihnen, ihrem Publikum und allen, die sie mochten, mit großer Trauer mit, dass sie verstorben ist“, teilten ihre Angehörigen in einem Statement bei Instagram mit. Bisher sind keine Details zu den Todesumständen bekannt. Im engsten Kreis der Familie habe am Dienstag bereits die Beerdigung stattgefunden. „Ich kann nicht glauben, dass du von uns gegangen bist, aber wo auch immer du bist, du wirst an einem guten Ort sein. Ruhe in Frieden, Ju. Man wird sich immer an dich erinnern“, schrieb ihre Freundin Priscila Paulo bei Instagram.