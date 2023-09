In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 26.09.23

„8 Mile“-Star Nashawn Breedlove stirbt mit nur 46 Jahren

Musiker und Schauspieler Nashawn Breedlove ist tot. Der starb im Alter von 46 Jahren. Große Bekanntheit erlangte er vor allem durch den Film „8 Mile“. In dem Streifen lieferte er sich mit Eminem ein Rap-Battle. Laut dem Portal TMZ kennen seine Angehörigen noch nicht die Todesursache. Zahlreiche Größen meldeten sich nach der traurigen Todesnachricht zu Wort. „Ruhe in Frieden als einer der wenigen, die Eminem geschlagen haben… Der von seinen Freunden liebevoll OX genannt wurde. Wir werden dich für deine Hartnäckigkeit und Aggressivität vermissen!“, schrieb Musiker Mickey Factz auf seinem Instagram-Kanal.

Super Bowl 2024: Usher ist der Star der legendären Halbzeitshow

Riesige Ehre für Superstar Usher: Der Musiker wird im kommenden Jahr in der legendären Halbzeitshow des Super Bowls performen. Das Finale der US-American-Football-Profiliga National Football League (NFL) wird dieses Mal im Allegiant Stadium in Paradise im Bundesstaat Nevada stattfinden. „Es ist eine große Ehre für mich, endlich einen Super-Bowl-Auftritt von meiner Liste abhaken zu können“, erklärte Usher in einem Statement laut dem People-Magazin. „Ich kann es kaum erwarten, der Welt eine Show zu bieten, die anders ist als alles, was sie bisher von mir gesehen hat.“

Zu viel Stress: Elena Miras wiegt nur 44 Kilogramm!

Riesige Sorge um Elena Miras! Seit einigen Wochen kämpft die bekannte Persönlichkeit mit gesundheitlichen Problemen. Sie leidet an einer seltenen Schmerzkrankheit und auch die Renovierung des neuen Hausesmacht ihr zu Schaffen. Der ganze Streß hat negative Auswirkungen auf ihr Gewicht. Jetzt gibt Elena Miras ein Gesundheitsupdate bei Instagram. „Ich habe mich selber so vernachlässigt und habe […] die Signale, die mein Körper gesendet hat, nicht wahrgenommen und habe einfach so weiter gemacht“, so der Reality-Star. Elena Miras weiter: „Ich war einfach 44 Kilo, das ist einfach ein Kindergewicht für meine Größe.“ Der Stress wurde ihr einfach zu viel. „Es sind einfach so viele Sachen. ich konnte das nicht mehr händeln. Ich habe nicht mehr gegessen und dass man sowas nicht bemerkt, ich finde das absolut schlimm“, meint sie.