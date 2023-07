In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 26.07.23

Statement nach Freispruch: Kevin Spacey „enorm dankbar“

Kevin Spacey wurde am Mittwoch in allen Anklagepunkten freigesprochen. Ihm wurden sexuellen Missbrauch gegen mehrere Männer vorgeworfen. „Ich kann mir vorstellen, dass viele von Ihnen verstehen können, dass es für mich nach dem, was heute passiert ist, viel zu verarbeiten gibt“, sagte der Hollywood-Star. „Aber ich möchte sagen, dass ich der Jury enorm dankbar dafür bin, dass sie sich die Zeit genommen hat, all die Beweise und alle Fakten sorgfältig zu überprüfen, bevor sie ihre Entscheidung getroffen hat“, erklärte der 64-Jährige weiter in dem Statement. Der Prozess gegen Spacey hatte Ende Juni in London begonnen. In allen Anklagepunkten plädierte der Schauspieler auf nicht schuldig.

Nach Party-Shitstorm: Kim Gloss wehrt sich gegen Hater

Kim Gloss hat groß den Geburtstag ihrer Tochter gefeiert. Unter einem Instagram-Post versammelten sich jedoch viele negative Kommentare. Die Kritik kann sie nicht nachvollziehen. „Ich hätte niemals gedacht, dass solche Kommentare kommen“, sagte die ehemalige DSDS-Kandidatin im Interview mit RTL. Viele der Kritiker werfen ihr vor, sie habe die Party nur für sich selbst veranstaltet. „Wir sollten uns doch mehr für andere mal freuen und uns nicht immer alle gegenseitig fertig machen“, stellt sie klar.

Nach Mega-Hype in den Kinos: Kommt eine „Barbie“-Fortsetzung?

Derzeit läuft „Barbie“ im Kino mit einem riesigen Erfolg! Der Film hat einen krassen Hype ausgelöst. Deshalb wird im Netz derzeit fleißig diskutiert, ob es eine Fortsetzung geben könnte. Auf die Frage, ob sie den Film als vollendete Story sehe, antwortete Regisseurin Greta Gerwig im Interview mit der New York Times: „Im Moment ist das alles, was ich habe.“ Weiter erklärt sie: „Am Ende eines jeden Films fühle ich mich so, als würde mir nie wieder eine Idee kommen und als hätte ich alles getan, was ich jemals tun wollte. Ich will niemandes Traum zunichtemachen, aber ich selbst bin im Moment völlig am Nullpunkt.“