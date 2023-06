In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 26.06.23

Michael Wendler und Laura Müller: Das Baby ist da!

Michael Wendler und Laura Müller könnten kaum glücklicher sein! Das Baby des Paares hat das Licht der Welt erblickt. „Unser Baby ist da. Der schönste Tag meines Lebens war noch so viel schöner, als ich ihn mir immer vorgestellt habe. Unser Sohn Rome Aston ist gesund zur Welt gekommen und macht uns zu den glücklichsten Eltern auf der ganzen Welt“, verkündet die Influencerin bei Instagram. Damit hat die Onlyfans-Bekanntheit auch das Geschlecht und den Namen verraten – ihr Sohn hört auf den Namen Rome Aston. „Baby-Alarm bei den Wendlers. Liebe Fans und Freunde … Vor einigen Tagen ist unser Sohn Rome Aston gesund und munter in den USA auf die Welt gekommen. Laura geht es sehr gut und wir sind überglückliche Eltern“, teilte Michael Wendler mit.

Isabella Maria Detlaf: Schock-Diagnose für Reality-Star

Isabella Maria Detlaf war in zahlreichen TV-Formaten zu sehen – darunter „Take me out“ (RTL), „First dates Hotel“ (Vox), „Date or Drop“ (RTL), „Liebeskarussell“ (RTL Plus) und „Liebe im Sinn“ (Sat.1). Mit der Liebe hat es trotz Kuppelshows nicht geklappt – jetzt hat sie jedoch ganz andere Sorgen. „Ich habe eine Schock-Diagnose bekommen: Ich leide an ,Hashimoto'“, sagt Isabella Maria Detlaf in der „Bild“-Zeitung. „Von der Fachärztin habe ich erfahren, dass ich eine Autoimmunkrankheit habe, bei der das Immunsystem die Schilddrüse schleichend zerstört. Jetzt habe ich Angst, dass ich keine Kinder mehr bekommen kann. Das kann nämlich eine Folge sein, auch das Risiko von Entwicklungsfehlern besteht. Und ich werde mein Leben lang Tabletten nehmen müssen“, so der Trash-TV-Star.

Nazan Eckes will nach Mallorca auswandern

Nazan Eckes will Deutschland verlassen und auf Mallorca wohnen. „Ich verlagere mein Leben tatsächlich gerade Stück für Stück hierher. Deswegen bin ich sehr oft hier. Ich arbeite dran, hier bald fest zu wohnen“, sagt die Moderatorin in der „Bild“-Zeitung. „Ich verbinde mit Mallorca viele Dinge, die bei den meisten anderen nicht so die Priorität hätten. Ich mag vor allem die Natur hier sehr, sehr gerne“, plaudert sie weiter aus.