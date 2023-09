In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 25.09.23

Steve Martin weist Vorwürfe von „Harry Potter“-Star Margolyes zurück

Hollywood-Star Steve Martin hat auf Vorwürfe reagiert, die seine „Der kleine Horrorladen“-Kollegin Miriam Margolyes in ihrer Autobiografie erhoben hat. „Als ich zum ersten Mal Miriam Margolyes‘ abwertende Beschreibung unserer Szene in ‚Der kleine Horrorladen‘ las, war ich überrascht. Ich erinnere mich, dass wir als professionelle Schauspieler eine gute Kommunikation hatten. […] Aber wenn angedeutet wird, dass ich ihr Schaden zugefügt habe oder bei den Stunts irgendwie nachlässig gewesen wäre, muss ich widersprechen. Ich erinnere mich, dass ich in Bezug auf den gespielten Schlag äußerste Vorsicht walten ließ – die gleiche Vorsicht, die ich bei jeder ähnlichen Szene anwenden würde“, erklärte Steve Martin laut The Hollywood Reporter.

Bruce Willis‘ Frau spricht über seine Krankheit

Emma Heming-Willis spricht offen über die Krankheit ihres Mannes. Bei Bruce Willis wurde Alzheimer diagnostiziert – seitdem hat sich das Leben der Familie stark verändert. „Demenz ist hart“, sagte sie in der Today Show. „Es ist schwer für die Person, bei der die Diagnose gestellt wird, aber auch für die Familie. Und das ist für Bruce, für mich oder für unsere Mädchen nicht anders“, erklärt die Frau des „Stirb langsam“-Stars. Alle Angehörigen und Freunde haben damit zu kämpfen. „Wenn sie sagen, dass dies eine Familienkrankheit ist, dann ist es wirklich so“, gesteht Emma Heming-Willis. Bei Instagram erklärte sie damals: „Ich weiß, es sieht so aus, als ob ich mein bestes Leben lebe – ich muss mich jeden einzelnen Tag bewusst darum bemühen, das beste Leben zu leben, dass ich führen kann.“

Musikkarriere ade? Lena Meyer-Landrut macht eine Ausbildung

Lena Meyer-Landrut ist aus dem Musikgeschäft nicht mehr wegzudenken. Doch nun scheint die Sängerin einen ganz neuen Weg einzuschlagen. Denn die 32-Jährige macht eine Ausbildung zur Tätowiererin. „Ich mache gerade eine […] Ausbildung zur Tätowiererin!“, sagt die Sängerin im SWR3-Podcast „1 plus 1 – Freundschaft auf Zeit“. Sie bleibt der Musik aber treu – es handelt sich dabei nur um ein Hobby. „Ich bin sozusagen ein Hobbygirl, ich habe gerne Hobbys und dann finde ich das cool, dass ich tätowieren kann“, so Lena Meyer-Landrut weiter. Derzeit nehme sie an Online-Kursen teil. „Und dann, glaube ich, kriegt man so ein Zertifikat und dann ist man Tätowiererin“, meint die „Wild & Free“-Interpretin.