Star-News des Tages am 25.08.23

Über elf Jahre verheiratet: Bushido verrät sein Ehegeheimnis

Bushido ist mit seiner Ehefrau Anna-Maria seit elf Jahren verheiratet. Im vergangenen Jahr gaben sich die beiden sogar erneut das Ja-Wort. Der Rapper hat jetzt sein Ehegeheimnis verraten. „Wir haben jeden Tag Kontakt, wir schreiben permanent miteinander“, sagt der 44-Jährige im Interview mit RTL. Aber auch Freiraum sei sehr wichtig. „Es ist völlig in Ordnung, dass ich dann auch mal länger weg bin oder sie auch mal länger weg ist. Wir führen da eine sehr entspannte Beziehung“, so Bushido. Zudem seien sie nicht nur ein Paar, sondern auch beste Freunde. „Das heißt, wenn ich Probleme habe, dann ist halt meine Frau der erste Ansprechpartner meinerseits“, verrät der Musiker weiter.

Nach einem Jahr Pause: Selena Gomez veröffentlicht neuen Hit

Darauf haben die Fans lange gewartet! Selena Gomez hat mit „“Single Soon“ einen neuen Hit nach rund einem Jahr Pause veröffentlicht. Zuletz wurde es etwas ruhig um den Disney-Star – jetzt will sie das Musikgeschäft wieder ordentlich aufmischen. Ihre Anhänger sind total begeistert. „Ich kann nicht aufhören, mir das anzuhören!“, schrieb ein User bei Instagram. In einem anderen Kommentar heißt es: „Ich bin besessen von diesem Lied! Ich bin so stolz auf dich, Sel!“

Nach Auszeit: Helene Fischer feiert Comeback

Helene Fischer musste nach einem Unfall bei einem Auftritt eine zweimonatige Auszeit nehmen. Nach dem blutigen Trapez-Unfall wird ihre Tournee fortgesetzt. „Ich bin nicht leichtsinnig. Ich bin eine Künstlerin, die sich gerne Herausforderungen stellt. Und ja, ich habe mich dieses Mal auch irgendwo an meine Grenzen gebracht. […] Jetzt mit dem Sprung habe ich auch gesagt: Den Stress brauche ich einfach nicht mehr. Ich habe 43 wundervolle Shows gemacht. Ich habe den Sprung drauf, ich kann ihn. Aber es ist nur ein kleiner Moment, der dann doch die Menschlichkeit irgendwo ausmacht. Ich bin keine Maschine, auch mir passieren Fehler. Das will ich mir selbst und dem Publikum nicht zumuten. Trapez bleibt drin – ja, aber wir haben ein alternatives Ende gefunden“, sagt Helene Fischer im Interview mit RTL.