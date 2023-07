In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 25.07.23

„Räumlich trennen“: Mike Cees und Michelle haben Ehekrise

Mike Cees und Michelle Monballijn waren in der vorletzten Staffel von „Das Sommerhaus der Stars“ dabei. Der Haussegen scheint bei dem Paar aber schief zu hängen. Die beiden stecken derzeit nämlich in einer Ehekrise. „Meinen Ehering hatte ich an diesem Abend in meinem Hotelzimmer in Köln vergessen. Aber Michelle und ich werden uns erst mal räumlich trennen. Ich suche mir gerade eine eigene Wohnung in Berlin. Wie es danach weitergeht, wird die Zeit zeigen“, erklärte Mike im Interview mit der Bild-Zeitung. Zuvor gingen die beiden zur Paartherapie. „Ich war nicht so kommunikativ. Weil ich so ein harmoniesüchtiger Mensch bin. Inzwischen setze ich schneller Grenzen und stehe für mich ein. Wir reden einfach mehr“, verriet die Schauspielerin.

Dwayne Johnson: „Historische“ Spende an die Schauspieler-Gewerkschaft

Schauspieler Dwayne Johnson unterstützt seine Kolleg*innen im Hollywood-Streik mit einer Millionenspende. Er habe eine siebenstellige Summe an die Gewerkschaft überwiesen. „Es ist die größte Einzelspende, die wir jemals von einer Einzelperson auf einmal erhalten haben“, erklärte die Geschäftsführerin der Schauspieler-Gewerkschaft SAG-AFTRA, Cyd Wilson, im Interview mit Variety. Präsident Courtney B. Vance sagte: „Ich möchte Dwayne für seine enorme Großzügigkeit, sein Mitgefühl und seine Initiative danken, sich auf diese bedeutende und bedeutungsvolle Weise für unsere Gemeinschaft einzusetzen. Im Namen der Tausenden, denen seine historische Spende helfen wird: danke, danke, danke.“

Diss von Thomas Anders: Dieter Bohlen schießt zurück!

Dieter Bohlen und sein Bandkollege Thomas Anders waren mit „Modern Talking“ über viele Jahre extrem erfolgreich. Doch seit der Trennung im Jahr 2003 herrscht zwischen den beiden Musikern dicke Luft. Thomas Anders behauptete jetzt, dass er Dieter Bohlen noch nie singen gehört habe. Das will der DSDS-Juror nicht auf sich sitzen lassen. „Er [Thomas] sagt, ich hätte nie in seinem Studio einen Modern-Talking-Song gesungen. Das stimmt – er hätte nämlich gar kein Studio. Wie soll ich da singen, wenn er kein Studio hat?“, sagt der 69-Jährige in einem Statement bei Instagram. Und weiter: „Er hat nie auch nur bei einem Song in einem hohen Refrain mitgesungen.“ Ein User merkt in den Kommentaren an: „Die Frage ist, wer es dann gesungen hat, du hast selber schon einmal gesagt, dass du nie wirklich für den Gesangspart verantwortlich warst.“ Dieter Bohlen antwortete darauf: „Blödsinn. Ich hab das zusammen mit einem Chor gesungen […] und wer da was gesungen hat, können nur zwei Leute sagen: Luis Rodriguez [Produzent] und ich und alle anderen spinnen.“