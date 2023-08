In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 24.08.23

Hunde eingeschmuggelt: Amber Heard droht doch kein Prozess!

Amber Heard und Johnny Depp sorgten zuletzt mit ihrem Scheidungskrieg für Schlagzeilen. Die Schauspielerin wollte nach dem Prozess ein neues Leben beginnen. Doch dann stand eine neue Klage im Raum! In Australien sollte ein Strafverfahren gegen die Schauspielerin eingeleitet werden. Ihr wurde vorgeworfen, ihre beiden Hunde illegal ins Land eingeschleppt zu haben. Als sie mit einem Privatjet nach Queensland flog, soll sie die Tiere nicht angemeldet haben. Doch jetzt wurde die Klage fallen gelassen. „Gegen die Schauspielerin Amber Heard wird wegen der Vorwürfe in Zusammenhang mit ihrer Verurteilung kein Strafverfahren eingeleitet“, heißt es in einer Erklärung seitens der Staatsanwaltschaft.

Heidi Klum streitet neue Gerüchte über 900-Kalorien-Diät ab!

Heidi Klum hat eine Mega-Figur! Doch derzeit machen fiese Gerüchte die Runde: Angeblich soll die GNTM-Jurorin eine 900 Kalorien-Diät machen. Doch nun wehrt sich das Model gegen die Spekulationen. „Ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich jemals in meinem Leben meine Kalorien zählen musste“, stellt Heidi Klum dar. Dann schreibt sie weiter: „Glaubt nicht alles, was ihr lest. Ich zähle meine Kalorien nicht.“ Erst vor einiger Zeit verriet Heidi Klum, dass sie sich nur sehr selten auf eine Waage stellt.

Peter Klein: Liebeserklärung an Yvonne Woelke

Das Leben von Peter Klein hat sich seit Januar komplett geändert. Ihm wurde eine Affäre mit Yvonne Woelke nachgesagt – die Ehe mit Iris Klein ist daraufhin zerbrochen. In der TV-Show „Wettkampf in 4 Wänden“ spricht Peter Klein darüber, was er wirklich fürYvonne Woelke empfindet. In der Show überrascht er sie mit einem Geschenk – und zwar mit einem silbernen Armband mit einem großen Herz. „Wer hätte gedacht, dass wir gemeinsam so weit kommen und dass wir zusammen im Finale stehen, ohne dass wir uns zerfleischt haben. […] Deshalb dachte ich, ich gebe ihr mal eine Kleinigkeit, dass sie auch sieht, was sie mir bedeutet“, sagt Peter Klein. Später gehen die beiden zu Bett – dabei kommen sie sich augenscheinlich näher. „Ich habe Yvonne mein Herz schon sehr lange geschenkt, ich mein, das ging ja auch reichlich durch die Presse und ich mache keinen Hehl daraus: Mein Herz gehört ihr“, gesteht der Ex-Mann von Iris Klein.