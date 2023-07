In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 24.07.23

Billie Eilish: Ihre Hündin ist verstorben!

Schwerer Schicksalsschlag für Billie Eilish: Die Sängerin trauert um ihre Hündin. „Pepper, meine lebenslange, beste Freundin, ich werde dich eines Tages wiedersehen, mein süßes Mädchen. Du hast es bis 15 Jahre geschafft, du verdammtes Biest. Ich liebe dich, gute Nacht, Mama, du wirst mir auf ewig fehlen“, schreibt die 21-Jährige in einem Instagram-Post. Dazu veröffentlichte die Musikerin einige Bilder mit ihrer Hündin. Zahlreiche Stars drücken der Sängerin ihr Mitgefühl aus. „Ich sende dir ganz viel Liebe“, schreibt Sängerin Lauren Jauregui. „Es tut mir so leid“, so Sängerin Demi Lovato. „Eine gute, gute Hündin, die unserer Familie so viel Liebe gab“, drückt Billie Eilishs Bruder, Finneas O’Connell, sein Mitgefühl aus.

Heidi Klum feuert Tokio Hotel beim CSD in Berlin an

Am Samstag fand in Berlin der Christopher Street Day statt. Dort trat auch Tokio Hotel auf – und natürlich durfte auch Heidi Klum nicht fehlen, welche die Jungs am Rande der Bühne anfeuerte und bei Instagram ordentlich die Werbetrommel rührte. Bill und Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing legten einen spektakulären Auftritt hin. Beim Deichbrand-Festivals hat am Abend davor hat nicht alles reibungslos geklappt. Denn wegen technischen Problemen musste Tokio Hotel ihren Auftritt abbrechen. „Wir versprechen euch, dass sowohl wir als auch die Band unser Bestes geben werden, diesen Auftritt beim Deichband-Festival nachzuholen“, teilten die Veranstalter mit. Und auch Tokio Hotel meldete sich zu Wort: „Es tut uns so leid, wir konnten unser Set nicht beenden. Wir haben uns so lange darauf vorbereitet und eine unglaubliche Show für euch geplant.“

Melody Haase warnt vor Plattform OnlyFans

Melody Haase ist bekannt aus zahlreichen Reality-TV-Formaten. Auch auf der Website OnlyFans war die Persönlichkeit aktiv. Vor einigen Monaten hat sie sich jedoch von der Plattform zurückgezogen – das hat auch seine Gründe. „Als ich zum ersten Mal etwas bei OnlyFans hochgeladen habe, war ich in dem Mindset, dass das ein supertolles Geschäftsmodell ist. Ich war einfach nur glücklich“, sagt die 29-Jährige im Interview mit RTL. Es sei eine Art „Rausch“ gewesen, gibt sie zu. „“Ich denke, mein Problem wird irgendwann noch an meiner Tür klopfen“, ist sich Melody Haase sicher. Sie bereue es, sich überhaupt bei OnlyFans angemeldet zu haben.