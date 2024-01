In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfährt man alles, was die Stars so treiben und ist bestens über die Promiwelt informiert.

Star-News des Tages am 24.01.24

Sorge um Nina Bott: Ex-GZSZ-Star in Notaufnahme

Nina Bott musste wegen einer akuten Angina zweimal in die Notaufnahme. Es handelt sich dabei um eine schmerzhafte Entzündung der Gaumenmandeln. „Am Samstag dachte ich, ich bin ein bisschen schlapp und bekomme vielleicht Herpes. Ich habe meine Medikamente genommen. Da nehme ich ja immer nur ein Heilkräuter-Elixier. Morgens früh war die Lippe dann geschwollen. Es wurde dann immer schlimmer“, schildert der Ex-GZSZ-Star jetzt bei Instagram. „Es ist alles mega-geschwollen, aber bislang habe ich keine Bläschen. Das hat mir gerade noch gefehlt“, so die Schauspielerin. Sie versucht es, mit Humor zu nehmen: „Ich weiß auf jeden Fall jetzt schon, dass ich das nie möchte: Ich möchte mir nie die Lippen aufspritzen! Es sieht aus wie eine Affenschnauze. Wenn es nicht so wehtun würde, wäre mir die Optik egal.“

Jane Seymour: Bond-Girl schwärmt mit 72 von gutem Sex

Mit 72 Jahren hat das frühere Bond-Girl Jane Seymour den besten Sex ihres Lebens. In einem persönlichen Essay hat sie jetzt intime Details verraten. „Der Sex jetzt ist wundervoller und leidenschaftlicher als alles, an das ich mich je erinnern kann. […] Weil er auf Vertrauen, Liebe und Erfahrung aufbaut“, schwärmt Jane Seymour im „Sex After 60“-Special der Cosmopolitan. Zum Sex mit ihrem Freund John Zambetti sagt sie: „Der Sex jetzt ist wundervoller und leidenschaftlicher als alles, an das ich mich je erinnern kann.“ Und weiter: „Je älter ich werde, desto mehr baut Sex auf emotionaler Intimität auf. Darauf, dass man die Höhen und Tiefen des Lebens mit jemandem geteilt hat – unsere Gefühle, unsere Freuden, unsere Traurigkeit, unsere gegenseitigen Leidenschaften und unser Verlangen.“

Bill Kaulitz verzweifelt auf der Suche nach seinem Weihnachts-Flirt

Auf der Weihnachtsfeier von Amazon hat Bill Kaulitz (34) die Bekanntschaft mit einem heißen Mann gemacht. Nun sucht er nach seinem Schwarm. In seinem Podcast „Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood“ rief der „Tokio Hotel“-Star nun auf, dass er sich melden soll. Die Begegnung war kurz, aber intensiv: „Der kam rüber zu mir und war so straight – das fand ich so hot. Der kam einfach rüber zu mir und meinte: ‚Ey, ich bin beruflich hier, super unprofessionell – aber ich muss dir einfach sagen, wie heiß ich dich finde!‘ Fasst mich dabei schon an, fasst mir quasi schon so halb unters T-Shirt und sagt mir: ‚Ich muss dir einfach sagen, du bist so hot! Du siehst in echt noch viel besser aus!“