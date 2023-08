In den KUKKSI STAR-NEWS informieren unsere Reporter aus Berlin, Los Angeles und New York von Montag bis Freitag jeden Abend über die Welt der Promis aus Deutschland, Hollywood-Stars oder Reality-Sternchen. Hier erfahrt ihr alles, was die Stars so treiben. So bist du über die Promiwelt immer bestens informiert.

Star-News des Tages am 23.08.23

Fetisch-Outfit: Eric Sindermann fliegt bei einem Event raus!

Eric Sindermann hat mit einem Outfit wohl daneben gegriffen! Der „B:REAL“-Star kam zu einem Event mit einem Fetisch-Outfit. Kurz danach hat ihn der Veranstalter rausgeschmissen. Beim AETD-Sommerfest trug die Persönlichkeit eine pinke Fetischmaske mit Hasenohren. „Wieder Hausverbot… Wieder wurde ich des Platzes verwiesen bzw. vom Gastgeber gebeten, das Event zu verlassen“, schrieb er bei Instagram. Mitleid haben einige Fans jedoch nicht. „Überlege einfach dreimal, bevor du irgendwelche Aktionen startest, um im Gespräch zu bleiben, manchmal geht das nach hinten los und bei dir leider zurzeit des Öfteren“, meint ein User.

Rumer Willis: Name ihrer Tochter war eigentlich ein Tippfehler

Rumer Willis gab ihre Tochter den ungewöhnlichen Namen Louetta. Die Schauspielerin hat jetzt verraten, dass der Name eigentlich ein Tippfehler war. „Wir haben über den Namen Loretta nachgedacht, und es war ein Tippfehler“, erzählte sie gegenüber dem People-Magazin. „Ihr Vater und ich haben getextet, und er hat das ‚R‘ ausgelassen, und dort stand ‚Louetta‘. Und ich dachte, oh, ich liebe das!“, so die 35-Jährige weiter. Zwischendurch habe die Tochter von Action-Held Bruce Willis jedoch auch ihre Zweifel gehabt: „Ich dachte, ich liebe diesen Namen, aber ist es der richtige? Was passiert, wenn sie auf die Welt kommt und nicht so aussieht?“

Liebes-Aus: Natalia Wörner und Heiko Maas haben sich getrennt

Sie galten als das Traumpaar – doch jetzt ist alles aus! Natalia Wörner und Heiko Maas haben sich getrennt. „Wir haben uns bereits vor längerer Zeit entschieden, in Zukunft getrennte Wege zu gehen“, teilten Heiko Maas und Natalia Wörner über ihre Anwältin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur mit. In dem Statement heißt es weiter: „Wir werden uns dabei freundschaftlich verbunden bleiben und wünschen uns gegenseitig von Herzen das Beste für die Zukunft. Wir bitten zu akzeptieren, dass wir aus Gründen der Wahrung unserer Privatsphäre dazu keine weiteren Erklärungen abgeben.“